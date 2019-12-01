Лучшие смс-поздравления с первым днем зимы читайте на сайте Факты ICTV.

Первый день зимы в 2019 году приходится на воскресенье. Выходной день – это прекрасная возможность уже начать готовиться к грядущим праздникам.

Если вы уже с нетерпением ждете сказочной атмосферы Нового года и Рождества, – поделитесь этим настроением с друзьями и порадуйте их смс-поздравлениями с первым днем зимы.

Мы собрали для вас лучшие смс-пожелания с первым днем зимы 2019.

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Летит снежинкой поздравленье

С прекрасным, первым днём зимы!

Сегодня – супернастроенья

Всем от души желаем мы!

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Поздравляю тебя с зимою!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!

И укроет от горя снегами!

Пусть на улице будет ненастье –

А душа светит солнца лучами!

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Сегодня первый день зимы,

Снежинки в воздухе кружатся,

И высыпав во все дворы

Детишки радостно резвятся!

Желаем в зимнюю пору,

Прогнать осеннюю хандру!

Пусть снежной сказки вдохновение

Вам улучшает настроение!

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Декабрь в свои права вступает,

Неся с собою холода,

Тебе пусть ветер не мешает,

В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,

Крыши домов, поля, холмы,

И тучами затянет небо…

Тебя же – с первым днем зимы!

*****

Осень ушла и в преддверии зимы,

Мы вновь считаем заветные дни,

Я пожелаю тебе не скучать,

И в эту зиму отлично гулять.

*****

Декабрь в гости заглянул,

И все, как будто в первый раз,

Желаю, чтоб морозный гул,

Привел опять тебя в экстаз.

*****

Ощущаем снова мы

С наступлением зимы

Предвкушение чудес,

К жизни новый интерес!

Вам желаем не грустить,

В позитиве вечном быть,

Посерьёзнее мечтать,

И хорошего лишь ждать!

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