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СМС-поздравления с первым днем зимы

Лучшие смс-поздравления с первым днем зимы читайте на сайте Факты ICTV.

СМС-поздравления с первым днем зимы

Первый день зимы в 2019 году приходится на воскресенье. Выходной день – это прекрасная возможность уже начать готовиться к грядущим праздникам.

Если вы уже с нетерпением ждете сказочной атмосферы Нового года и Рождества, – поделитесь этим настроением с друзьями и порадуйте их смс-поздравлениями с первым днем зимы.

Мы собрали для вас лучшие смс-пожелания с первым днем зимы 2019.

*****

Летит снежинкой поздравленье
С прекрасным, первым днём зимы!
Сегодня – супернастроенья
Всем от души желаем мы!

*****

Поздравляю тебя с зимою!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!

*****

Сегодня первый день зимы,
Снежинки в воздухе кружатся,
И высыпав во все дворы
Детишки радостно резвятся!

Желаем в зимнюю пору,
Прогнать осеннюю хандру!
Пусть снежной сказки вдохновение
Вам улучшает настроение!

Читайте: Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

*****

Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же – с первым днем зимы!

*****

Осень ушла и в преддверии зимы,
Мы вновь считаем заветные дни,
Я пожелаю тебе не скучать,
И в эту зиму отлично гулять.

*****

Декабрь в гости заглянул,
И все, как будто в первый раз,
Желаю, чтоб морозный гул,
Привел опять тебя в экстаз.

*****

Ощущаем снова мы
С наступлением зимы
Предвкушение чудес,
К жизни новый интерес!

Вам желаем не грустить,
В позитиве вечном быть,
Посерьёзнее мечтать,
И хорошего лишь ждать!

Мы также писали о том, в чем встречать Новый год 2020: какой цвет выбрать и что лучше не надевать, чтобы не разозлить символ 2020 года – Крысу.

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