1 декабря отмечают Всемирный день борьбы против СПИДа. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 1 декабря празднуют Платон и Роман.
Всемирный день борьбы против СПИДа впервые начали отмечать 1 декабря 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Главная его цель – обратить внимание общества на проблему.
Также в Украине 1 декабря отмечают День работников прокуратуры. Он был установлен указом президента Украины в 2000 году.
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По церковному календарю, сегодня чтят память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в IV веке.
Народные приметы на 1 декабря:
- Если тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
- Дует сильный ветер – зимой метелей и вьюг будет много.
- Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень изменчивой.
Что нельзя делать 1 декабря:
- В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.
- Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.
Какие праздники ждут украинский, читайте в календаре на декабрь.