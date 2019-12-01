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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 1 декабря 2019

1 декабря отмечают Всемирный день борьбы против СПИДа. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 1 декабря 2019

Именины 1 декабря празднуют Платон и Роман.

Всемирный день борьбы против СПИДа впервые начали отмечать 1 декабря 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Главная его цель – обратить внимание общества на проблему.

Также в Украине 1 декабря отмечают День работников прокуратуры. Он был установлен указом президента Украины в 2000 году.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2019

По церковному календарю, сегодня чтят память святых мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в IV веке.

Народные приметы на 1 декабря:

  • Если тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
  • Дует сильный ветер – зимой метелей и вьюг будет много.
  • Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень изменчивой.

Что нельзя делать 1 декабря:

  • В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.
  • Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.

Какие праздники ждут украинский, читайте в календаре на декабрь.

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