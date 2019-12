Вот и пришел декабрь, а это значит, что совсем скоро мы узнаем названия лучших видеоигр года. Однако до конца 2019 года выйдет еще несколько интересных проектов.

Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с несколькими интересными видеоиграми, которые появятся в магазинах в декабре 2019 года.

Darksiders Genesis

После не самой удачной Darksiders 3 игроков ждет спин-офф серии под названием Darksiders Genesis, который даст возможность сыграть за четвертого всадника апокалипсиса – Раздор.

События видеоигры будут происходить до первой части Darksiders. Они расскажут о попытках Раздора и Войны остановить Люцифера, который хочет нарушить баланс сил в мире.

Чтобы остановить его, всадникам придется отыскать и убить высших демонов, которых Люцифер наделил необычайной силой. На первый взгляд сюжет нельзя назвать чем-то необычным, однако серия Darksiders не раз приятно удивляла игроков неожиданными поворотами.

Большие изменения коснутся геймплея Darksiders Genesis. Вместо типичного Hack and slash видеоигра перешла в ARPG и теперь похожа на проекты вроде Diablo или Path of Exile.

Тем не менее в ней остались привычные для серии механики. Война все еще может также грациозно и брутально уничтожать демонов, как и в первой части Darksiders. Практически все его комбо и приемы не изменились, что не может не порадовать фанатов серии.

Во время прохождения игроки смогут моментально переключаться между Раздором, который специализируется на сражении на дальних дистанциях, и Войной, являющимся мастером ближнего боя.

Кроме того, Darksiders Genesis можно будет пройти вдвоем. В таком случае каждый игрок возьмет на себя роль одного из всадников, что позволит быстрее расправляться с ордами демонов.

Видеоигра появится на всех актуальных платформах, однако ее выход на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch запланирован на февраль 2020 года.

Дата выхода: 5 декабря

Платформы: ПК, Google Stadia

Wattam

Любителей очень странных видеоигр в декабре ждет проект от дизайнера Кэйты Такахаши, который известен серией Katamari Demaci. Не менее необычный Wattam расскажет историю некого Мэра, который потерял свою память и забыл о друзьях.

Игрокам предстоит отыскать старых друзей Мэра, а также найти новых знакомых. Взявшись за руки, вы сможете водить различных персонажей по миру и использовать их для того, чтобы находить новых друзей, разгадывать загадки и находить секреты.

В своем путешествии вы сможете подружиться с деревьями, цветами, вентиляторами, унитазами, фотокамерами, карандашами и многими другими обитателями этого странного мира.

Такахаши рассказал, что всегда пытался создать видеоигры, которые бы давали возможность увидеть, насколько прекрасной является обычная жизнь. И Wattam не стал исключением.

В необычное приключение можно будет отправиться с другими игроками, чтобы сдружиться со всем миром.

Видеоигра прекрасно подойдет тем, кто хочет чего-то простого, незатейливого, но необычайно веселого.

Дата выхода: 17 декабря

Платформы: PlayStation 4, ПК

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Перед выходом Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 игроков ожидает еще одна видеоигра по этой вселенной.

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York больше подойдет для тех, кто ставит историю перед геймплеем и любит читать много текста. Сюжет расскажет о противостоянии фракций вампиров под названиями Камарилла и Анархи.

В этой видеоигре жанра Adventure игрокам предстоит взять на себе роль одного из трех новых вампиров фракции Камарилла, которые принадлежат к разным кланам.

Основной геймлей базируется на исследовании мира и выборе, который игроки делают в диалогах и отдельных моментах видеоигры. В зависимости от решений, будет меняться сюжет и окончания Vampire: The Masquerade – Coteries of New York.

В зависимости от выбранного клана вампиров, игрокам будут доступны разные умения, которые помогут решать задачи. Кроме того, персонажи, населяющие мир, будут по-разному реагировать на главного героя.

Возможно, видеоигра и не станет новым хитом во вселенной Vampire: The Masquerade, однако точно должна порадовать всех фанатов серии, которые ждали хоть чего-то нового.

Она также заглянет на PlayStation 4, Xbox one и Nintendo Switch в первом квартале 2020 года.

Дата выхода: 11 декабря

Платформы: ПК

