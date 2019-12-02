7 декабря православные христиане будут чествовать память святой Екатерины, которая считается покровительницей любви и брака. Что нужно знать об истории праздника и каких традиций придерживаться?

Святая Великомученица Екатерина, чьей руки добивался римский император, погибла мученической смертью ради любви к своему Небесному жениху – Иисусу Христу.

История Дня святой Екатерины

Екатерина родилась в 287 году в Александрии. Девушка происходила родом из богатой и влиятельной семьи. Она была невероятно образована и славилась умом, красотой и обаянием. Екатерина знала многие языки, изучила творения философов и мудрецов, в совершенстве овладела ораторским искусством.

Руки образованной красавицы добивались юноши из самых знатных семейств Римской империи. Но ни одному из них Екатерина не могла подарить свое сердце. Девушка хотела видеть своим мужем человека, который превзойдет ее во всех талантах.

Чтобы помочь дочери, мать отвела ее к святому старцу за советом. Он обратил девушку в христианство. Вскоре после этого к Екатерине во сне явился Иисус Христос. Он подарил ей кольцо и назвал девушку своей невестой. Проснувшись, Екатерина действительно обнаружила перстень на своей руке.

С тех пор девушка активно проповедовала христианство. Однажды Екатерина пришла в храм во время праздничного жертвоприношения. Она призвала императора Максимиана отказаться от язычества с его жестокими обрядами и обратиться в христианскую веру.

Император пригласил философов и мудрецов, чтобы те убедили девушку отречься от христианства. Но Екатерина превзошла их в споре. Поверженные ее доводами, мудрецы обратились в христианство, за что император велел их казнить.

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Максимиан предложил Екатерине стать его супругой при условии, что она вернется к язычеству. Девушка отказалась. Жестокий император приказал подвергнуть красавицу пыткам и казнить. По преданию, ангелы перенесли тело убиенной девушки на вершину самой высокой Синайской горы. Частицы мощей мученицы сейчас находятся в Германии.

Традиции Дня святой Екатерины

Каких традиций стоит придерживаться в День святой Екатерины 2019? Святая Екатерина – покровительница брака и любви. Именно ее издавна просят о счастье в супружестве.

Утром принято идти в церковь и ставить свечку. Если помолиться в этот день перед иконой Святой Екатерины, ждет семейное счастье.

В старину накануне праздника девушки собирались вместе, чтобы гадать на суженого. Церковь эту традицию не поощряла.

На рассвете нужно было срезать ветки вишни и поставить их в воду возле икон. Если они зацветали, это был добрый знак: девушку вскоре ждала свадьба.

Существовала традиция приносить “жертву тополю”. На дерево накидывали платок, чтобы брак был удачным и девушке не довелось остаться вдовой.

Замужние дамы просили о потомстве: возле иконы ставили три свечи, “чтобы род не прерывался”.

У мужчин тоже была традиция гадать в День Святой Екатерины. Ветки вишни ставили в воду. Если до Рождества вишня засыхала, значит, у супруги будет скверный характер. Появятся листья – в браке повезет, попадется добрая и жизнерадостная девушка.

К слову, Факты ICTV составили календарь церковных праздников на 2019 год.