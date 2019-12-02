Киберпонедельником называют первый понедельник после Черной пятницы, в который часто устраивают распродажи в интернет-магазинах. Факты ICTV рассказывают о магазинах, в которых в этом году будут акции.

Киберпонедельник в 2019 году приходится на 2 декабря. Обычно в этот день наблюдается большое количество покупок в интернет-магазинах.

Его придумали в 2005 году на основе исследования за 2004 год, которое показало, что в понедельник после Дня благодарения продажи 77% онлайн-магазинов значительно возросли.

Хотя скидки в Киберпонедельник не являются обязательным атрибутом этого дня, некоторые магазины все же устраивают распродажи.

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В Украине в магазинах часто именно до Киберпонедельника длятся скидки, которые начались в Черную пятницу.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с несколькими магазинами, которые 2 декабря будут радовать покупателей скидками.

Алло

В магазине Алло в Киберпонедельник еще будет действовать скидка на определенные товары в ассортименте. Стартует она еще 28 ноября.

Эльдорадо

Магазин техники Эльдорадо порадует покупателей скидками до 70%.

Фокстрот

Технику в Фокстроте в Киберпонедельник можно будет приобрести со скидкой до 70%.

Comfy

Comfy в этом году решил отделить распродажу 2 декабря от Черной пятницы. В магазине советуют обратить внимание на смартфоны, игровые консоли, планшеты, бытовую технику и ноутбуки.

27

В магазине 27 также подготовили скидки к Киберпонедельнику, но предупреждают, что количество товара будет ограничено.

AliExpress

В онлайн-магазине AliExpress будут доступны скидки на большой ассортимент товаров. Особое внимание здесь должна привлечь именно одежда.

В некоторых категориях товаров скидки будут достигать 80%.

Кроме того, скидки будут доступны в крупных американских интернет-магазинах, таких как Ebay и Amazon. Получить товар можно через Новую почту, которая недавно запустила сервис доставки товаров из США.

Интертоп

Магазин порадует покупателей скидками от 30 до 70%.

MOYO

В сети розничных магазинов техники и электроники будут действовать скидки до 70%.

Kedoff.net

В магазине обуви покупатели могут приобрести товар со скидками до 50%.

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