Киберпонедельником называют первый понедельник после Черной пятницы, в который часто устраивают распродажи в интернет-магазинах. Факты ICTV рассказывают о магазинах, в которых в этом году будут акции.
Киберпонедельник в 2019 году приходится на 2 декабря. Обычно в этот день наблюдается большое количество покупок в интернет-магазинах.
Его придумали в 2005 году на основе исследования за 2004 год, которое показало, что в понедельник после Дня благодарения продажи 77% онлайн-магазинов значительно возросли.
Хотя скидки в Киберпонедельник не являются обязательным атрибутом этого дня, некоторые магазины все же устраивают распродажи.
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В Украине в магазинах часто именно до Киберпонедельника длятся скидки, которые начались в Черную пятницу.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с несколькими магазинами, которые 2 декабря будут радовать покупателей скидками.
Алло
В магазине Алло в Киберпонедельник еще будет действовать скидка на определенные товары в ассортименте. Стартует она еще 28 ноября.
Эльдорадо
Магазин техники Эльдорадо порадует покупателей скидками до 70%.
Фокстрот
Технику в Фокстроте в Киберпонедельник можно будет приобрести со скидкой до 70%.
Comfy
Comfy в этом году решил отделить распродажу 2 декабря от Черной пятницы. В магазине советуют обратить внимание на смартфоны, игровые консоли, планшеты, бытовую технику и ноутбуки.
27
В магазине 27 также подготовили скидки к Киберпонедельнику, но предупреждают, что количество товара будет ограничено.
AliExpress
В онлайн-магазине AliExpress будут доступны скидки на большой ассортимент товаров. Особое внимание здесь должна привлечь именно одежда.
В некоторых категориях товаров скидки будут достигать 80%.
Кроме того, скидки будут доступны в крупных американских интернет-магазинах, таких как Ebay и Amazon. Получить товар можно через Новую почту, которая недавно запустила сервис доставки товаров из США.
Интертоп
Магазин порадует покупателей скидками от 30 до 70%.
MOYO
В сети розничных магазинов техники и электроники будут действовать скидки до 70%.
Kedoff.net
В магазине обуви покупатели могут приобрести товар со скидками до 50%.
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