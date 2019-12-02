Как провести весело и с пользой выходные на Новый год 2020, читайте в материале Фактов ICTV.

У украинцев будет четыре выходных дня в Новый год 2020. От количества мероприятий, которые пройдут в этот период, просто разбегаются глаза.

На чем лучше остановиться и как провести выходные на Новый год 2020 – читайте в материале.

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Рождественские ярмарки

Это отличный вариант для совместной прогулки с друзьями. Здесь вы сможете приобрести различные новогодние и рождественские сувениры, полакомиться чем-то вкусненьким, согреться глинтвейном и, конечно, сделать селфи у главной елки.

В Киеве в этом году будут работать сразу несколько рождественских городков. В частности, рождественская ярмарка на Софийской площади будет принимать посетителей ежедневно в течение месяца. Ее тема – сказка о Щелкунчике и волшебных королевствах.

Рождественский городок поделят на четыре королевства: Королевство подарков, вкуса (с напитками и едой), развлечений (с аттракционами, аниматорами и конкурсами) и даже лайков (с фотозоной на Софийской площади).

Не менее интересной будет программа на Подоле. Здесь посетителей ждут ярмарка, стрит-арт каток, горка и другие развлечения.

Зимняя страна на ВДНХ

Каток, десятки фудкортов, горки, экстремальные аттракционы и веревочный парк на деревьях – и это еще далеко не все, чем будут удивлять в этом году организаторы.

Здесь также появится Рождественская фабрика грез. Это будет сказочный городок, где разместятся различные мастерские.

Кстати, на фабрике гости смогут увидеть, как происходит изготовление стеклянных елочных украшений.

Также здесь будет кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с машинами, с помощью которых производят елочные украшения, и художественная мастерская по росписи готовых игрушек.

Winterra. Легенда сказочного края

Если вы уже придете на ВДНХ, то можете посетить зимнее шоу Winterra. Легенда сказочного края. Это шоу в формате 5D. Актеры будут взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла. Поэтому организаторы обещают, что зрители окажутся в центре событий.

Шоу будет дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом.

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей на Певческом поле

В прошлом году фестиваль вызвал настоящий ажиотаж, поэтому в этом году организаторы решили снова подарить приятные эмоции киевлянам и гостям столицы.

Они обещают установить более 30 гигантских инсталляций, подсвеченных изнутри.

Фестиваль будет работать ежедневно с 16.00 до 22.00. Стоимость билета для взрослого – 200 грн, для детей до семи лет – вход бесплатный.

Более подробную программу новогодних мероприятий на Софийской площади вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: Dreamstime, China Fest, Winterra, zyma.vdng