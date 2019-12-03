Лучшие идеи подарков на День Святого Николая для коллег и родных собраны в материале Фактов ICTV.

Что дарить коллегам и близким на День Святого Николая – этим вопросом люди начинают ломать голову уже за несколько дней до праздника.

Факты ICTV спешат подкинуть вам идей для подарков ко Дню Святого Николая.

Что дарить парню на Николая

Подарок для парня на День Святого Николая может быть недорогостоящим, но с душей – обязательно.

Парень вел себя хорошо

Шоколадный или пряничный николайчик. Умеете готовить – этот подарок, сделанный собственными руками – идеальный вариант. Почему? Да просто все мужчины сладкоежки.

Альбом для совместных фотографий. Если вам есть уже что вспомнить за время, проведенное вместе, но фотки до сих пор валяются под кроватью, тогда без такого подарка на День Святого Николая не обойтись. Как вариант, можно сделать видеофильм с общими снимками.

Парень вел себя плохо

Кожаная плеть. Ваш любимый вел себя плохо в последнее время? Тогда эта вещица наверняка вам пригодится.

Что дарить девушке на Николая

Подарок для девушки на День Святого Николая должен быть максимально мимимишным, ведь мы помним, что женщины – это просто дети.

Девушка вела себя хорошо

Мягкие игрушки. Розово-конфетно-плюшевый стиль девушки обожают. Здесь главное игра – хорошенько заинтригуйте ее – А угадай, что я тебе подарю.

Романтический ужин. День Святого Николая наступил – пришло время одеть фартух и стать за плиту. Покажите свою любовь, приготовив замечательное блюдо для любимой. Ну а вторая часть подарка – это, конечно же, кровать с лепестками.

Девушка вела себя плохо

Сексуальное нижнее белье. Любая женщина за целый год найдет способ “накосячить”. Возможно, пришло время ее наказать?

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Что подарить коллегам

Подарок для коллег должен быть недорогим и универсальным.

Коллега вел себя хорошо

Перчатки и шарф. На улице зима. А вы обращали внимание, как некоторые ваши коллеги после прихода на работу еще час не могут отогреться, бегая каждые пять минут за новой чашкой чая. Вот-вот, у них просто нет шарфа и перчаток.

Чашка. Подарите коллеге чашку с бонусом – набор чая разного сорта.

Сладости и домашняя выпечка. Порадуйте всех коллег вкусностями. Вот уже в кабинет заходят ваши друзья с работы, снимают перчатки, шарфы, берут чашки с чаем и идут к вам, праздновать День Святого Николая!

Книга. С понижением температуры зимой у людей появляется больше времени для чтения. Подарите книгу, которая охватит сферу интересов вашего коллеги.

Вазон. Не надо волноваться, что коллега не донесет вазон домой, ведь его можно оставить на рабочем столе, чтобы цветок радовал глаз.

Также это могут быть эко-сумка, аксессуары, косметические средства для ухода за лицом или телом.

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