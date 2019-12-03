Какие праздники ждут украинцев в декабре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.

В декабре украинцы будут иметь дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.

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Кроме того, чтобы жители Украины могли насладиться сполна празднованием Нового года, правительство издало распоряжение, в котором рекомендует руководителям предприятий перенести рабочие дни:

с понедельника, 30 декабря, – на субботу, 21 декабря; со вторника, 31 декабря, – на субботу, 28 декабря.

Общее количество рабочих дней в декабре составляет 21, а выходных – 10.

Праздники в декабре:

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День объятий и День информатики.

5 декабря – День работников статистики.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

8 декабря – День благотворительности.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – Международный день прав человека и Всемирный день футбола.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День сухопутных войск Украины.

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.

15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.

17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

21 декабря – День рождения кроссворда.

22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – Католическое Рождество.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.