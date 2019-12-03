Какие дни благоприятны в декабре 2019, что и когда следует делать в этот период – читайте в лунном календаре Фактов ICTV.

Согласно лунному календарю, декабрь будет очень неоднозначным. Почти ежедневно будут происходить изменения с эмоциональным состоянием: от заряда бодрости до полного выгорания. Также будет немало возможностей, чтобы улучшить свое материальное положение и наладить деловые отношения.

Лунный астропрогноз на 1 декабря

Это время накопления информации. Лучше не спешить вперед, а обернуться назад: много ситуаций возвращаются на исправление, доработку и переработку. Производительные контакты с новыми или не очень близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 2 декабря

Ничего не упускайте из виду, сегодня очень ответственный день, неоднократно может решаться ваша судьба. Возможны мелкие ссоры и недоразумения, но сегодня вам легко удастся справиться со всеми проблемами. Удачный день для любовных дел.

Лунный астропрогноз на 3 декабря

Вы не сможете сосредоточиться и упорядочить мысли самостоятельно. Попросите подсказки у окружающих или просто отложите ришения на другой день. А вот в любви у вас будет гармония.

Лунный астропрогноз на 4 декабря

Ваше настроение будет не самым лучшим, постоянно будет преследовать чувство, что вы чего-то не достигли или просто не успели сделать. Разберитесь в своих чувствах и начинайте работать над ошибками. Возможно, вам все только кажется.

Лунный астропрогноз на 5 декабря

Сегодня будет пассивный день, держите все мысли и идеи в себе. В этот день просто плывите по течению. Лучше сделайте что-то приятное для себя.

Лунный астропрогноз на 6 декабря

В этот день вы будете чрезвычайно чувствительными. Чтобы не портить настроение ни себе, ни окружающим, займитесь любимым делом, отдохните от суеты.

Лунный астропрогноз на 7 декабря

Пересмотрите свой круг общения, не стоит тратить свою энергию и силу на людей, которые тянут вниз. Окружите себя светлыми, порядочными людьми, которым можно довериться даже в самой сложной ситуации. Также сегодня благоприятное время для генеральной уборки дома и на рабочем месте.

Лунный астропрогноз на 8 декабря

Благоприятное время, чтобы повысить свой профессиональный уровень, посетите мастер-класс, конференцию или просто пообщайтесь с более опытными в этой сфере людьми. Сегодня вы будете все улавливать на лету, поэтому не упустите свой шанс.

Лунный астропрогноз на 9 декабря

Несмотря на желание побыть дома в тишине и покое, вас ждет куча встреч и мероприятий. Этот день принесет множество возможностей и знакомств с очень влиятельными людьми. Будьте готовы ко всему.

Лунный астропрогноз на 10 декабря

Сегодня можете попробовать что-то новое для себя, есть множество неизведанного вами, что может сильно разнообразить скучную будничную жизнь. Старайтесь не отставать от актуальных событий, найдите в себе силы увлечься чем-то новым.

Лунный астропрогноз на 11 декабря

Нынче день невероятно активный и веселый, вас переполнят положительные эмоции и события. Если вы творческий человек, найдите способ вложить свои эмоции именно в творчество – это будет шедевр.

Лунный астропрогноз на 12 декабря

Этот день пройдет легко и гармонично, все начинания будут хорошо продвигаться к своей цели, вы без труда сделаете все задуманное. Если и будут мелкие неприятности, вы их просто не заметите.

Лунный астропрогноз на 13 декабря

Утро будет нежным и романтичным, в течение дня вас будет удивлять все. К вечеру все пойдет на спад, станет даже немного скучно. Порадуйте близких и любимых приятными неожиданностями.

Лунный астропрогноз на 14 декабря

Сегодня день усвоения и поглощения энергии Космоса. Наиболее благоприятное время для налаживания и восстановления контактов, поиска единомышленников. Позвоните старым друзьям. Предоставьте поддержку тем, кто в ней нуждается. В этот день можно многое исправить в человеческих отношениях, обратить жизнь к лучшему.

Лунный астропрогноз на 15 декабря

Сегодня уделите время всякого мелочам, которые на первый взгляд несущественные, но вскоре вы не сможете справиться с ними. Благоприятное время также разобраться в отношениях с противоположным полом и внести коррективы.

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Лунный астропрогноз на 16 декабря

Не посягайте на то, что есть других, не завидуйте, научитесь ценить то, что есть у вас. Сегодня возможны конфликты в семье из-за финансовых вопросов. Можно порадовать себя приятными покупками, ведь не всю жизнь надо экономить деньги.

Лунный астропрогноз на 17 декабря

Вроде и неплохой день, но уделите внимание своему здоровью. Целый день вас будет преследовать слабость и упадок сил – возможно, это начало какой-то болезни, а возможно, вы просто устали. Сходите на массаж или в SPA-салон.

Лунный астропрогноз на 18 декабря

День предназначен для больших и серьезных дел, которые обязательно нужно продумать и спланировать заранее – тогда успех практически гарантирован. Можно отправляться в путешествия.

Лунный астропрогноз на 19 декабря

Знайте меру во всем, не стоит заниматься соперничеством, чтобы кому-то что-то доказать. Сегодня вы будете немного спонтанные, легко согласитесь на любые эксперименты. Это пойдет вам на пользу, наконец вы убедитесь в собственной силе.

Лунный астропрогноз на 20 декабря

День любви, творчества, спонтанности и радости. Будьте к себе внимательны и снисходительны, проявляйте альтруизм, но не расслабляйтесь. Благоприятный период для деловых переговоров – вы сможете достичь взаимопонимания с окружающими. Милосердие и сострадание сегодня просто необходимы.

Лунный астропрогноз на 21 декабря

Сегодня вас охватят странные желания, не стоит их ограничивать, дайте волю чувствам и сделайте то, чего так стыдились. Иногда пошалить очень даже нужно. Это будет способствовать новому заряду энергии и новым результативным идеям.

Лунный астропрогноз на 22 декабря

Удачный день для важных, долгосрочных проектов и дальних поездок. Дела, начатые в этот период, продвигаются лучше. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Прислушайтесь к каждому сказанному слову. Это поможет вам понять свое предназначение в жизни.

Лунный астропрогноз на 23 декабря

Сегодняшний день подталкивает решить все дела, отложенные в одну кучу. Но следите за процессом с необычной дотошностью, чтобы не упустить ничего ценного и точно понять, в чем была проблема.

Лунный астропрогноз на 24 декабря

Сегодня звезды будут способствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия. Постарайтесь направить свою энергию в творческое русло: не стоит ограничивать себя в получении новых впечатлений. Вбирайте информацию, делитесь опытом, общайтесь.

Лунный астропрогноз на 25 декабря

Сегодня велика вероятность того, что кто-то будет вставлять вам палки в колеса. Не стоит сломя голову бросаться в бой, будьте хитрее и умнее, найдите способ добиться своего в обход противнику.

Лунный астропрогноз на 26 декабря

Отличный день для покупок, общения, поездок, а также для чтения книг и спокойных размышлений.

Лунный астропрогноз на 27 декабря

Все вокруг будет падать из рук, все действия не принесут нужного результата, люди будут воспринимать вас иначе. Кажется, что все идет наперекор, но это не так. Не позволяйте плохому настроению испортить ваши планы.

Лунный астропрогноз на 28 декабря

В этот день необходимо быть максимально осторожным и внимательным во всем. Не бросайте того, что уже начали, обязательно закончите все. Это время для пробуждения скрытых резервов.

Лунный астропрогноз на 29 декабря

Сегодня невероятно легкий день, можно расслабиться и отдохнуть от насыщенных дней. Этот день словно пройдет мимо вас. Вас не будут беспокоить по пустякам. Есть время, чтобы набраться сил перед новыми свершениями. Посвятите время семье.

Лунный астропрогноз на 30 декабря

Предпоследний день месяца – не последний по своему значению, ведь это день соблазнов. Сегодня может произойти невероятное, даже то, чего вы от себя никогда не ожидали, будьте бдительны к иллюзиям. Судьба слишком непредсказуема сегодня.

Лунный астропрогноз на 31 декабря

Удачный день для уединения и размышлений. Держитесь подальше от суеты и споров, старайтесь противостоять соблазнам. Сегодня не стоит давать обещаний – вряд ли вы сможете выполнить их. Чтобы избежать пищевых отравлений, будьте внимательны с выбором продуктов питания.

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