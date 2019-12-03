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Факты / Lifestyle

Что подарить семилетнему ребенку на Новый год – лучшие идеи

В наше прагматичное время семилетние дети уже редко верят в чудеса, но вы сами можете создать сказку, положив желанный подарок под елочку на Новый год.

Подарунки дитині на Новий рік

Подарок на Новый год 2020 для ребенка семи лет лучше продумать и купить заранее. Хорошо, если ваша дочь или сын все еще пишет письма с пожеланиями, но не всем так везет.

В этом возрасте они уже не совсем дети, потому что знают, что такое ответственность за учебу в школе, ходят на кружки и спортивные секции.

О каких же подарках на Новый год мечтают семилетки? Мы собрали лучшие идеи-подсказки.

Впечатления

Самый ценный подарок – незабываемые впечатления. Сходите со своим чадом в цирк, на новогоднее театральное представление или на каток.

Если есть возможность, вместе проведите несколько дней на зимнем курорте, где ваш ребенок сможет от души покататься на лыжах.

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Катання на лижах

Фото: Oleksandr Brylov | Dreamstime.com

Зимний спортивный инвентарь

Лижы, санки, доска для сноуборда или коньки – прекрасное дополнение к активному отдыху на свежем воздухе.

Дитячі ковзани

Фото: Vladimir Kopylov | Dreamstime.com

Настольные игры

Такой подарок подойдет и мальчикам, и девочкам. Будет чем заняться вечерами на зимних каникулах. Выбирая игру, обращайте внимание не только на возраст на коробке. Учитывайте также характер и увлечения ребенка.

Настільні ігри

Фото: Andrey Pakhomov | Dreamstime.com

Набор детской косметики

В семь лет девочки по-новому смотрят на себя и стараются копировать поведение мам. Чтобы ваша дочь почувствовала, что она, хоть и маленькая, но уже женщина, подарите ей детский набор косметики. Она будет просто счастлива!

Набір дитячої косметики

Фото: rozetka.com.ua

Наборы для творчества и исследований

Если ваша девочка любит рукоделие, сейчас очень много наборов для творчества – плетения браслетов из резинок, создания украшений из бусинок и лески, шитья и вязания.

А мальчики обрадуются наборам, копирующим инструменты какой-либо профессии, микроскопу, телескопу или набору для химических и физических опытов. Все зависит от интересов и увлечений ребенка!

Набори для дитячої творчості

Фото: pixabay

Игрушки

Не стоит забывать, что семилетки все еще дети и любят игрушки: девочки – куклы, мягких зверушек, кухонные наборы, а мальчики – машинки, радиоуправляемые вертолеты, железные дороги с дистанционным управлением, квадрокоптеры и т. п.

Для дочери идеально подойдет игровой набор L.O.L. Surprise! с куклой и модными аксессуарами в зимнем стиле Снежный ангел.

Лялька L.O.L.

Фото: citrus.ua

 

Мальчику мы рекомендуем подарить гоночную трассу Chariots Zipes Speed Pipes, где машинка едет не по дороге, а внутри трубы-тоннеля. Она толкает светящийся шарик, оставляя за собой яркий световой шлейф. Это создает световое шоу при выключенном свете. Машинка управляется с помощью пульта дистанционного управления.

Факты ICTV также собрали лучшие идеи универсальных подарков на Новый год 2020.

Фото: Dreamstime

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