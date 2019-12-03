Пользователи чаще всего в течение года искали в сети прилагательное “экзистенциальный”.

Онлайн-словарь Dictionary назвал словом 2019 года прилагательное “экзистенциальный”.

Значение именно этого термина интернет-пользователи чаще всего искали в течение года.

По словам работников сервиса, слово начинали активно искать, когда оно появлялось в эфирах телевидения, причем СМИ ним описывали как угрозу изменения климата, так и угрозу американской демократии.

“Популярность” прилагательного возрастала также, когда журналисты или организации высказывались о ​пожарах в Амазонии и урагане Дориан на Багамских островах.

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Что же значит слово “экзистенциальный”

В Dictionary рассказали, что слово “экзистенциальный” вдохновляет нас задавать большие вопросы о том, кто мы есть, и какова наша цель перед различными вызовами.

– Это напоминает нам о том, что мы можем делать выбор относительно своей жизни и того, как отвечаем на эти вызовы, – говорится в сообщении.

К слову, ранее Оксфордский словарь выбрал выражение 2019 года.