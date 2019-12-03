3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
3 декабря именины празднуют Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Исаак, Илларион, Анна, Василий, Владимир, Григорий, Фекла, Анатолий, Арсений.
Православные сегодня отмечают день святого Прокла, который служил епископом в Константинополе. При жизни он был известен тем, что заботился об обездоленных, а также творил многочисленные чудеса.
Ежегодно 3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью, который установили резолюцией Генассамблеи ООН в 1992 году.
Этот день не является традиционным праздником и призван защищать права людей с инвалидностью, привлечь внимание к их проблемам.
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Народные приметы на 3 декабря:
- облака согнулись длинной полосой – жди метели;
- если сильный снег пошел утром, то днем будет солнечная погода;
- тетерев сидит на верхушке дерева – к теплой погоде;
- когда снегирь поет, а сорока под крышу прячется, стоит ждать метели в ближайшее время.
Что нельзя делать 3 декабря:
- в этот день нужно стараться не ссориться друг с другом;
- лучше не отправляться в дальний путь и запланировать путешествие на следующий день.
Факты ICTV также публиковали календарь праздников на декабрь 2019 года.