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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 3 декабря 2019

3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Яке сьогодні свято

3 декабря именины празднуют Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Исаак, Илларион, Анна, Василий, Владимир, Григорий, Фекла, Анатолий, Арсений.

Православные сегодня отмечают день святого Прокла, который служил епископом в Константинополе. При жизни он был известен тем, что заботился об обездоленных, а также творил многочисленные чудеса.

Ежегодно 3 декабря отмечают Международный день людей с инвалидностью, который установили резолюцией Генассамблеи ООН в 1992 году.

Этот день не является традиционным праздником и призван защищать права людей с инвалидностью, привлечь внимание к их проблемам.

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Народные приметы на 3 декабря:

  • облака согнулись длинной полосой – жди метели;
  • если сильный снег пошел утром, то днем ​​будет солнечная погода;
  • тетерев сидит на верхушке дерева – к теплой погоде;
  • когда снегирь поет, а сорока под крышу прячется, стоит ждать метели в ближайшее время.

Что нельзя делать 3 декабря:

  • в этот день нужно стараться не ссориться друг с другом;
  • лучше не отправляться в дальний путь и запланировать путешествие на следующий день.

Факты ICTV также публиковали календарь праздников на декабрь 2019 года.

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