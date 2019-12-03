Первый снег утром 3 декабря вызвал серьезные заторы на дорогах. Однако это еще и повод для радости, потому что зимние праздники уже близко. Поздравьте своих близких прикольной картинкой.
Первый снег – это напоминание о зимних праздниках, которые всегда приносят радость. Поэтому прикольная картинка обязательно поднимет настроение вашим близким и друзьям.
Поделитесь зимней атмосферой, отправив им картинку или открытку с нашей подборки.
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С первым снегом: поздравления в картинках / 6 фотографий
Напомним, утром 3 декабря после ночного снегопада на дорогах в Киеве образовались пробки.
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