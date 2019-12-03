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Факты / Lifestyle

С первым снегом: поздравления в картинках

Первый снег утром 3 декабря вызвал серьезные заторы на дорогах. Однако это еще и повод для радости, потому что зимние праздники уже близко. Поздравьте своих близких прикольной картинкой.

З першим снігом картинки

Первый снег – это напоминание о зимних праздниках, которые всегда приносят радость. Поэтому прикольная картинка обязательно поднимет настроение вашим близким и друзьям.

Поделитесь зимней атмосферой, отправив им картинку или открытку с нашей подборки.

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  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
  • З першим снігом:
С первым снегом: поздравления в картинках / 6 фотографий

Напомним, утром 3 декабря после ночного снегопада на дорогах в Киеве образовались пробки.

Фото: Pixabay

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