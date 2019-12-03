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Факты / Lifestyle

Ростом более 2 метров и огромные стопы: что известно о йети и существуют ли они на самом деле

Ростом более 2 метров и огромные стопы: что известно о йети и существуют ли они на самом деле

В Башкортостане в одной из многочисленных степей очевидцы сняли на видео что-то огромное и темное на дороге. Водитель начал сдавать назад, но загадочное существо гналось за машиной еще несколько минут.

В Украине тоже случилась похожая история, в Сумской области. Все так же произошло вечером во время сумерек. Среди охотничьих звуков Станислав Огрохин вдруг услышал как трещат ветки. Сейчас он выбирает ружье с особой тщательностью, чтобы не подвелоа. Ибо своими глазами он увидел такое, чему до сих пор не в состоянии найти объяснение.

– Услышал какое-то дыхание зверя, начал приближаться к нему и увидел что-то большое, мохнатое, более 2 метров высотой, – вспоминает Станислав Огрохин.

Ждать, пока зверь нападет, он не стал и изо всех сил помчался прочь. Кто знает с какими намерениями пришло странное существо.

Читайте: Снежный человек существует – доказательства

Первые кадры с йети появились еще в 60-х годах прошлого века в Калифорнии. На некоторых съемках видно загадочное существо ростом значительно более двух метров.

Недавно о такой невероятной находке официально заявили представители индийской армии и добавили фото, которые сделали в Гималайских горах. Цепь огромных следов, вдвое превышающих человеческие. Палеонтологи говорят, что это могут быть лапы пещерного медведя. И наука придерживается позиции, что пока йети еще ни разу не нашли ни в живом, ни в мертвом состоянии, то с научной точки зрения можно утверждать, что его не существует.

Но так ли это? Сеть недавно подорвало видео Питера Кейна, кинолога из Нью-Йорка. Он продемонстрировал миру трофей своего отца, который якобы 50 лет хранился в морозильной камере. Замороженная голова якобы и есть чуть ли не единственным реальным доказательством существования йети. Но Кейну поверили не все, потому что он еще и художник и мог создать видео для самопиара.

Что известно о йети?

Оставил снежный человек свой след и в Украине. В 1928 году был зафиксирован факт в одной из чешских газет, выходивших на территории Подкарпатской Руси. Местными жителями были найдены следы огромного человека и шерсть на дереве. Крестьяне были в такой панике, что пригласили не только ученых, но и полицию. Согласно измерений, след стопы существа достигал более 50 см, и он принадлежал явно не животному.

В исторических летописях есть свидетельства того, что между йети и человеком в древности могло быть даже тесное сотрудничество. В трансильванских Карпатах говорилось, что часто этих людей использовали местные чиновники и это дало легенду о том, что их использовали в армии для нападения на соседа. Это может иметь смысл, потому что даже вой снежного человека приводит настоящий ужас.

Чаще всего зверя встречают в горной местности. Даже ФБР занималось этой тематикой. Это стало известно из обнародованных недавно документов. Они изучали шерсть, которую дали на анализ охотники на йети, и оказалось – шерсть лосиная.

А вот у кого точно нет сомнений в существовании снежного человека, так это у шаманов. В карпатских лесах у йети есть свое местное имя – Чугайстер. И мольфары, и местные его хорошо знают.

Ежегодно увидеть заветное существо пытаются сотни охотников по всему миру. Даже не ради необычного трофея, а чтобы доказать, что снежный человек действительно существует. Но пока ни одному из них не улыбнулась удача и Бигфут не попал ни в один учебник по зоологии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как за спиной журналистки прогулялся “йети”.

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