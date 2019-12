Аукционный дом Artcurial сообщил, что полотно знаменитого художника приобрел международный коллекционер, пожелавший остаться анонимным.

Он пообещал, что картина останется во Франции.

Поль Гоген написал Толстое дерево в 1897 году, когда жил на Таити. Картина входит в цикл из девяти произведений.

Но это не самая дорога картина художника – в 2015 году его работу Когда свадьба? Продали почти за $300 млн.

#GAUGUIN Tonight, the Tahitian masterpiece Te Bourao II by Paul Gauguin, created in 1897, was sold at @Artcurial for 9,5 M€ / 10,5M$ including premium ! Bought by an international collector, he mentions that the painting will remain in France. #auction pic.twitter.com/IWa3rzhC1b

— ARTCURIAL (@Artcurial) December 3, 2019