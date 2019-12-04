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Факты / Lifestyle

Собаки понимают язык людей лучше, чем мы думали – ученые

Животные знают, когда новое слово отличается от предыдущего, даже если слова очень похожи.

Собаки понимают язык людей лучше, чем мы думали – ученые

Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали, заявили ученые из университета Сассекса.

Исследование, в котором участвовали 42-е собаки, показало, что эти животные даже могут отличить региональные акценты.

Во время эксперимента собакам включали записи одного слова, которое произносили четверо разных людей (как мужчин, так и женщин). Затем исследователи добавили другое слово, которое звучало очень похоже, например, “имел” и “спрятал” (had и hid на английском).

Собаки резко реагировали, когда похожее слово сменялось другим, показывая, что они знают, что новое слово отличается от предыдущего.

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– Собаки, вероятно, сначала получили способность различать лай других псов, чтобы они могли определить свое положение среди других особей, а затем они начали обращать внимание на наш язык после того, как мы одомашнили их, – заявил доктор Холли Рут-Гаттеридж, автор исследования.

Ранее Факты ICTV писали о том, что собаки могут предвидеть приступ эпилепсии.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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