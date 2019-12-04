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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 4 декабря 2019

4 декабря православные христиане отмечают Введение в храм Пресвятой Девы Марии. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 4 декабря 2019

Именины 4 декабря празднуют Ариадна, Ада, Прокоп, Ярополк, Адам, Александр и Мария.

Кроме того, в этот день в Украине отмечают День информатики.

Введение в храм Пресвятой Девы Марии, который православные христиане также отмечают 4 декабря, – один из самых значимых праздников. Его еще называют Третьей Пречистой.

Согласно преданию, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария. Здесь она осталась жить до своего обручения с Иосифом.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы на 4 декабря:

  • Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введение – наоборот, задержится до весны.
  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
  • Если на Введение похолодает, то зима будет лютой.
  • Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень жарким, а на ближайшие праздники будет стужа.

Что нельзя делать 4 декабря:

  • В этот день запрещается копать землю, она отдыхает. В противном случае урожая не будет.
  • Нельзя заключать церковный брак, шить, убирать, стирать, обижаться, осуждать кого-то.

Какие еще праздники ожидают украинцев, читайте в календаре на декабрь.

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