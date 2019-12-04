4 декабря православные христиане отмечают Введение в храм Пресвятой Девы Марии. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 4 декабря празднуют Ариадна, Ада, Прокоп, Ярополк, Адам, Александр и Мария.
Кроме того, в этот день в Украине отмечают День информатики.
Введение в храм Пресвятой Девы Марии, который православные христиане также отмечают 4 декабря, – один из самых значимых праздников. Его еще называют Третьей Пречистой.
Согласно преданию, именно 4 декабря в Иерусалимский храм впервые вошла трехлетняя Мария. Здесь она осталась жить до своего обручения с Иосифом.
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Народные приметы на 4 декабря:
- Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введение – наоборот, задержится до весны.
- Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
- Если на Введение похолодает, то зима будет лютой.
- Мороз 4 декабря – лето следующего года будет очень жарким, а на ближайшие праздники будет стужа.
Что нельзя делать 4 декабря:
- В этот день запрещается копать землю, она отдыхает. В противном случае урожая не будет.
- Нельзя заключать церковный брак, шить, убирать, стирать, обижаться, осуждать кого-то.
Какие еще праздники ожидают украинцев, читайте в календаре на декабрь.