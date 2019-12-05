PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Что нельзя делать на День Святой Екатерины 2019

7 декабря православные христиане почитают Святую Великомученицу Екатерину, покровительницу брака и любви. Именно этот день считается пророческим в судьбе каждой девушки. Какие запреты существуют на День Святой Екатерины?

Что нельзя делать на День Святой Екатерины 2019

Святая Екатерина, погибшая ради любви к своему Небесному жениху – Иисусу Христу, помогает найти вторую половинку. В день памяти великомученицы издавна принято утром идти в церковь и ставить свечку перед иконой святой.

Читайте: День Святой Екатерины 2019: история и традиции праздника

Незамужние девушки просят счастья в любви и браке, а беременные молятся о легких родах и здоровом потомстве. Но что нельзя делать на День Святой Екатерины? Многие запреты связаны не с праздником, а с ограничениями из-за Рождественского поста, который соблюдают в это время христиане.

Запреты на День Святой Екатерины

  • В старину девушки собирались на посиделки и гадали на своего будущего супруга. Но засиживаться допоздна запрещалось: как стемнело, пора идти домой.
  • Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки.
  • На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд. Вся пища в День Святой Екатерины постная. Традиционные блюда – каша, ржаной хлеб, суп, тушеные овощи.

  • Не приветствуется распитие спиртных напитков.
  • Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие. 
  • Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды. 
  • В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы “жизнь не задымилась”.

К слову, Факты ICTV составили календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Комната в детском саду на 6 квадратов: как живут переселенцы из Марьинки и Красногоровки
Комната в детском саду на 6 квадратов: как живут переселенцы из Марьинки и Красногоровки
Corriere dello Sport расизм
Черная пятница: Corriere dello Sport обвиняют в расизме за анонс матча
Діти
Вдвое меньше интернатов – план правительства на 4 года
Рада поддержала отсрочку штрафов за нарушение ввоза евроблях
Рада поддержала отсрочку штрафов за нарушение ввоза евроблях
Cosmopolitan уволил Евгению Плихину из-за поста о похоронах бойца Альфы
Cosmopolitan уволил Евгению Плихину из-за поста о похоронах бойца Альфы
Рецензия на фильм Ножи наголо: умереть в собственном детективе
Рецензия на фильм Ножи наголо: умереть в собственном детективе
Рада поддержала изменения в Земельном кодексе относительно рейдерства
Рада поддержала изменения в Земельном кодексе относительно рейдерства
Андрій Єрмак
Выборы на Донбассе могут провести в 2020 году – Ермак
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка