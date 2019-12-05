Мужчины с именем Андрей отмечают именины более 30 раз в году, но чаще всего подарки на день Андрея они получают 13 декабря.

Если вы еще не знаете, что подарить на день ангела Андрея, читайте материал Фактов ICTV. Мы подобрали несколько вариантов, которые помогут порадовать именинника.

Что говорит астрология?

Подарки лучше делать с учетом индивидуальных предпочтений, но, если вы не настолько хорошо знаете человека или вообще не представляете, что подарить на день ангела Андрея?

В этом случае можно обратиться к астрологии. Если верить ей, то подарки на день Андрея должны быть с учетом творческих предпочтений именинников.

Мужчины с таким именем любят искусство, кино и театр. Могут даже заниматься живописью или пением. Кроме того, нередко увлекаются спортом: футболом, шахматами.

Исходя из этого, в качестве подарка подойдет:

курс рисунка и живописи;

мастер-класс по бильярду;

роуп-джампинг;

заезд на картинге;

урок игры на гитаре/барабане.















День ангела Андрея 2019: что подарить на праздник / 4 фотографии

Универсальное решение

Синоним Дня ангела – именины, поэтому будут уместны презенты с именем:

именной стакан для виски;

полотенце или банный халат с персональной вышивкой;

термокружка с принтом;

именная флешка.











День ангела Андрея 2019: что подарить на праздник / 3 фотографии

Что говорят священники?

Священнослужители говорят, что в День ангела имениннику важно пожелать здоровья и благополучия. Дарить же можно что угодно, кроме вещей, которые вредят здоровью и морали (алкоголь, сигареты, литература эротического содержания). Кроме того, в пост нельзя дарить скоромные сладости.

К слову, мы также писали о том, что можно подарить на Новый год.