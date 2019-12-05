Крупный европейский автобусный перевозчик FlixBus запускает первую в Украине полностью “зеленую” линию с фирменным брендированием.
Гендиректор компании FlixBus в Польше и Украине Михал Леман сообщил о запуске первого украинского маршрута.
Уже 11 декабря первый автобус FlixBus отправится за маршрутом Одесса-Пльзень (Чехия).
В дороге он будет проезжать Тернополь, Львов, Краков и Прагу.
Читайте: FlixBus в Украине: маршруты и как купить билеты
Продажа билетов стартовала 4 декабря. На период распродажи цена билетов составит от 99 грн.
Перевозить пассажиров будут три автобуса Setra 2014-2015 годов выпуска в фирменной зеленой ливрее.
Партнером FlixBus выступила компания Regabus, специализируется на перевозках между Украиной и Чехией.
FlixBus сейчас имеет в Украине трех партнеров, которые обеспечивают прямые рейсы в 37 городов.
Напомним, автобусный лоукостер FlixBus вышел на украинский рынок в июне 2019 года.
Источник: Flixbus