Крупный европейский автобусный перевозчик FlixBus запускает первую в Украине полностью “зеленую” линию с фирменным брендированием.

Гендиректор компании FlixBus в Польше и Украине Михал Леман сообщил о запуске первого украинского маршрута.

Уже 11 декабря первый автобус FlixBus отправится за маршрутом Одесса-Пльзень (Чехия).

В дороге он будет проезжать Тернополь, Львов, Краков и Прагу.

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Продажа билетов стартовала 4 декабря. На период распродажи цена билетов составит от 99 грн.

Перевозить пассажиров будут три автобуса Setra 2014-2015 годов выпуска в фирменной зеленой ливрее.

Партнером FlixBus выступила компания Regabus, специализируется на перевозках между Украиной и Чехией.

FlixBus сейчас имеет в Украине трех партнеров, которые обеспечивают прямые рейсы в 37 городов.

Напомним, автобусный лоукостер FlixBus вышел на украинский рынок в июне 2019 года.

Источник: Flixbus