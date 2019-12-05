Православные 7 декабря будут чествовать память Святой Великомученицы Екатерины, которая погибла за любовь к Иисусу Христу.

День Екатерины в 2019 году православные будут отмечать 7 декабря. В эту дату люди чтят память cвятой великомученицы Екатерины, которая подверглась жестоким пыткам за свою любовь к Иисусу Христу.

Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия в семье знатных и уважаемых людей.

Девушка отличалась редкой красотой, светлым умом и ученостью. Многие знатные женихи просили ее руки, но Екатерина считала всех недостойными.

Мать отправила девушку на учение к святому старцу, который посоветовал Екатерине молиться Богородице. Простояв всю ночь на молитве, она удостоилась видения Пречистой Девы Марии с Богомладенцем Христом, который сказал, что Екатерина безобразна.

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После того, как девушка пришла за советом к старцу, тот совершил над ней таинство Крещения. Благодать Святого Духа коснулась ее сердца. После этого ей пришло новое видение, будто Небесный жених обручился с ней, прислав во сне перстень. Его она обнаружила на пальце после пробуждения.

Позже, отказавшись выходить замуж за императора Максимина, будущая Святая подверглась жестоким пыткам и мучениям. И вскоре в знак своей веры, преданности и любви к Иисусу Христу сама склонила голову перед мечом палача.

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