Цветом 2020 года по версии института Pantone стал классический синий.

Институт Pantone назвал цветом 2020 года классический синий, который элегантен в своей простоте.

В институте считают, что обнадеживающие качества классического синего цвета подчеркивают стремление людей к надежному и стабильному фундаменту, на котором они будут строить будущее в новой эре.

– Ми живем во времена, в которые необходимы доверие и вера. Такое постоянство и уверенность прекрасно передает классический синий, он является надежным цветом, на который всегда можно положиться, – заявила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

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Поскольку технологии развиваются намного быстрее возможности людей воспринимать новую информацию, можно понять, почему мы тяготеем к цветам, которые выражают искренность и предлагают “защиту”.

К слову, онлайн-словарь Dictionary сообщил, что главным словом 2019 года стало прилагательное экзистенциальный.

Источник: Pantone

Фото: Pantone