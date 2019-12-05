PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Поздравление с Днем волонтера

Международный день волонтера празднуют ежегодно 5 декабря. Лучшие поздравления для волонтеров читайте на сайте Факты ICTV.

Волонтер

Международный день волонтеров – это праздник, который в 1985 году инициировала Генассамблея ООН.

В этот день почитают людей, неравнодушных к чужим проблемам, людей, которые не ждут слов благодарности за свою помощь, а делают добро от чистого сердца.

Это люди, которые вполне безвозмездно работают везде, где требуется их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах и домах престарелых.

Они ухаживают за больными и помогают пожилым людям справляться по хозяйству.

Если ваши родные или друзья постоянно или временно занимаются волонтерской деятельностью, то сегодня прекрасная возможность поздравить их с праздником.

Поздравление с Днем волонтера

Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!

***

Добровольцы- люди непростые.
Бескорыстность- это их конек.
Души и сердца их золотые.
Кто еще, скажите, так бы смог?
Праздник их сегодня. Это значит,
Поздравлений будет им- не счесть.
Радости вам, счастья и удачи!
Будьте таковыми, как вы есть!

***

Они всегда спешат на помощь,
Не нужно их просить и звать.
Хоть днем придут, хоть ночью в полночь.
И долго не заставят ждать.
Вам, добровольцы, в праздник этот
Сказать спасибо мы хотим.
Ведь там, где вы- там много света.
Пусть будет свет ваш негасим.

***

Читайте: Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

По доброй воле вы всегда
На помощь день и ночь спешите.
Сквозь дни, недели и года
Дела благие вы вершите.
Сегодня праздник ваш и вы
Примите наши поздравленья.
Пусть пожеланья не новы,
Но от души все- без сомненья.

***

В день всемирный волонтеров,
Сердцем хочется сказать –
При твоей работе надо
Чаще, милый, отдыхать.
На дворе денек столь зимний
Вот возможность для тебя –
Так давай отметим вместе
Этот праздник декабря.

Пожелать хочу я чаще
С тобой время проводить.
Пыл к твоей работе надо
Может чем-то охладить?
Средство я найду столь быстро-
Не успеешь ты моргнуть.
Сможешь ты в моих объятьях
Сладким сном всегда заснуть.

***

Поздравляем волонтеров,
Вы не знаете про лень,
И желаем на пятерку
Проводить свой каждый день!

Дорогие, добровольцы,
Мы за все благодарим,
Принять почести извольте,
Труд ваш так неоценим!

Факты ICTV также публиковали календарь праздников на декабрь 2019 года.

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка