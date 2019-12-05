Международный день волонтера празднуют ежегодно 5 декабря. Лучшие поздравления для волонтеров читайте на сайте Факты ICTV.
Международный день волонтеров – это праздник, который в 1985 году инициировала Генассамблея ООН.
В этот день почитают людей, неравнодушных к чужим проблемам, людей, которые не ждут слов благодарности за свою помощь, а делают добро от чистого сердца.
Это люди, которые вполне безвозмездно работают везде, где требуется их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах и домах престарелых.
Они ухаживают за больными и помогают пожилым людям справляться по хозяйству.
Если ваши родные или друзья постоянно или временно занимаются волонтерской деятельностью, то сегодня прекрасная возможность поздравить их с праздником.
Поздравление с Днем волонтера
Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!
***
Добровольцы- люди непростые.
Бескорыстность- это их конек.
Души и сердца их золотые.
Кто еще, скажите, так бы смог?
Праздник их сегодня. Это значит,
Поздравлений будет им- не счесть.
Радости вам, счастья и удачи!
Будьте таковыми, как вы есть!
***
Они всегда спешат на помощь,
Не нужно их просить и звать.
Хоть днем придут, хоть ночью в полночь.
И долго не заставят ждать.
Вам, добровольцы, в праздник этот
Сказать спасибо мы хотим.
Ведь там, где вы- там много света.
Пусть будет свет ваш негасим.
***
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По доброй воле вы всегда
На помощь день и ночь спешите.
Сквозь дни, недели и года
Дела благие вы вершите.
Сегодня праздник ваш и вы
Примите наши поздравленья.
Пусть пожеланья не новы,
Но от души все- без сомненья.
***
В день всемирный волонтеров,
Сердцем хочется сказать –
При твоей работе надо
Чаще, милый, отдыхать.
На дворе денек столь зимний
Вот возможность для тебя –
Так давай отметим вместе
Этот праздник декабря.
Пожелать хочу я чаще
С тобой время проводить.
Пыл к твоей работе надо
Может чем-то охладить?
Средство я найду столь быстро-
Не успеешь ты моргнуть.
Сможешь ты в моих объятьях
Сладким сном всегда заснуть.
***
Поздравляем волонтеров,
Вы не знаете про лень,
И желаем на пятерку
Проводить свой каждый день!
Дорогие, добровольцы,
Мы за все благодарим,
Принять почести извольте,
Труд ваш так неоценим!
Факты ICTV также публиковали календарь праздников на декабрь 2019 года.