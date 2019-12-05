День Вооруженных Сил Украины отмечают 6 декабря. Факты ICTV подготовили поздравления в прозе, стихах и картинках.

День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно в одну и ту же дату – 6 декабря. В этот день в 1991 году был принят закон Украины О Вооруженных Силах Украины.

Поздравления с Днем ВСУ в прозе

В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в Украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

Поздравления с Днем ВСУ в стихах

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

***

Спасибо герою за мир и свободу,

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, что многое должны тебе.

Спасибо, спасибо! За то, что живой,

За то, что имеем возможность поздравить.

Ты — воин. Ты — настоящий герой.

Твой статус уже невозможно исправить.

***

День Вооруженных Сил

Нынче отмечаем.

Тем, кто службе жизнь отдал

Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

***

Сегодня праздник в Украине —

День Вооруженных сил.

Желаем мы: пусть не остынет

В сердцах их храбрость, жар и пыл!

Пусть им спокойнее живется,

Пускай в их жизни будет лад,

И на погоны пусть прольется

Звездочек целый звездопад!















Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС и картинках / 4 фотографии