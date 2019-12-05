День Вооруженных Сил Украины отмечают 6 декабря. Факты ICTV подготовили поздравления в прозе, стихах и картинках.
День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно в одну и ту же дату – 6 декабря. В этот день в 1991 году был принят закон Украины О Вооруженных Силах Украины.
Поздравления с Днем ВСУ в прозе
В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
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В День Вооруженных Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
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Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в Украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!Читайте: Армия будет приоритетом после наступления мира на Донбассе - Зеленский Поздравление с Днем волонтера Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в ВСУ
Поздравления с Днем ВСУ в стихах
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.
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Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных Сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,
Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,
Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!
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Спасибо герою за мир и свободу,
За счастье на Богом нам данной земле!
Всю жизнь будем помнить,
Мы не забудем, что многое должны тебе.
Спасибо, спасибо! За то, что живой,
За то, что имеем возможность поздравить.
Ты — воин. Ты — настоящий герой.
Твой статус уже невозможно исправить.
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День Вооруженных Сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
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Сегодня праздник в Украине —
День Вооруженных сил.
Желаем мы: пусть не остынет
В сердцах их храбрость, жар и пыл!
Пусть им спокойнее живется,
Пускай в их жизни будет лад,
И на погоны пусть прольется
Звездочек целый звездопад!
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