Компания Google определила, какие видео стали самыми популярными на YouTube среди украинцев за 2019 год.
В этом году компания составляла рейтинги не только самых популярных видео и клипов по просмотрам на YouTube, но и тех, которые набрали больше всего лайков.
В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет Артур Пирожков.
Полностью первая десятка выглядит так:
- Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Время и Стекло — Дим
- Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
- RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
- Billie Eilish — bad guy
- Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
- Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)
Если же рассматривать в целом самые популярные видео на YouTube, которые смотрели украинцы, то получится совершенно другой рейтинг.
- KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
- Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
- Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы! ️
- Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
- Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
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