Компания Google определила, какие видео стали самыми популярными на YouTube среди украинцев за 2019 год.

В этом году компания составляла рейтинги не только самых популярных видео и клипов по просмотрам на YouTube, но и тех, которые набрали больше всего лайков.

В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет Артур Пирожков.

Полностью первая десятка выглядит так:

Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)

Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло — Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish — bad guy

Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Если же рассматривать в целом самые популярные видео на YouTube, которые смотрели украинцы, то получится совершенно другой рейтинг.

KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019

Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния

Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы! ️

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019

Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

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