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Время и Стекло, NK и Пирожков – что смотрели на YouTube в 2019 году украинцы

Компания Google определила, какие видео стали самыми популярными на YouTube среди украинцев за 2019 год.

Время и Стекло, NK и Пирожков – что смотрели на YouTube в 2019 году украинцы

В этом году компания составляла рейтинги не только самых популярных видео и клипов по просмотрам на YouTube, но и тех, которые набрали больше всего лайков.

В Украине топ музыкальных видео за год возглавляет Артур Пирожков.

Полностью первая десятка выглядит так:

  • Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)

  • Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

  • Время и Стекло — Дим

  • Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

  • NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

  • RASA — Пчеловод  | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

  • GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video

  • Billie Eilish — bad guy

  • Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

  • Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Если же рассматривать в целом самые популярные видео на YouTube, которые смотрели украинцы, то получится совершенно другой рейтинг.

  • KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

  • Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

  • Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019

  • Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния

  • Маша и Медведь —  Ура! Скоро каникулы! ️

  • Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

  • ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

  • Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019

  • Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear

  • Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

Мы также писали о том, какие клипы стали самыми популярными в мире за 2019 год.

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