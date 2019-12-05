5 декабря православные христиане отмечают память священномученика Прокопия. Какие еще есть праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 5 декабря празднуют Архип, Алексей, Афанасий, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, Федор.

Кроме того, в этот день в Украине отмечают День работников статистики. Праздник установленный указом президента от 2002 года.

День связан с первой Всеукраинской переписью населения, которая прошла в 2001 году и стала наиболее масштабной статистической работой.

Также 5 декабря отмечается Всемирный день почв и День ниндзя.

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Народные приметы на 5 декабря:

Если наступала оттепель, то зима будет без трескучих морозов, но снежная.

Если волки бродят поблизости от домов – в ближайшие месяцы будут лютые холода.

Если вокруг луны заметны кольца – погода будет морозная

Если в проруби вода выше льда поднимается – нужно ждать плюсовой температуры.

Что нельзя делать 5 декабря:

Нельзя ругаться.

Не одалживайте ничего соседям, потому что считается, что можно отдать счастье.

Не стоит отправляться в дальний путь.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники пройдут в декабре. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.