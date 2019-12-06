Лучшие места для встречи Нового года 2020 в Киеве: куда пойти и что посмотреть в новогоднюю ночь – рассказывают Факты ICTV.
Столица Украины во всю готовится к главному празднику страны. Новый год 2020 в Киеве можно отметить как в ресторане, так и в атмосфере народных гуляний – на ВДНХ, Контрактовой или Софийской площадях.
Астрологи рекомендуют встречать Новый год в новом месте, чтобы заслужить благосклонность звезд. Факты ICTV подобрали несколько вариантов того, где встретить Новый год 2020 в Киеве.
Новый год на Софийской площади (14 декабря – 13 января)
Традиционно больше всего украинцев соберется на новогоднюю ночь 2020 в Киеве на Софийской площади. В этом году тематикой праздника станет рождественская история о Щелкунчике. Компанию героям сказки составят также казаки-богатыри.
Главную елку страны планируют торжественно зажечь 19 декабря.
Начиная с этого дня, на площади ежедневно будут проходить концерты. В будни до 22.00, а в выходные – на час дольше.
На Софийской площади посетители смогут купить подарки, подкрепиться вкусными блюдами и напитками и сделать фото на память на одной из многочисленных фотозон.
Новый год на Подоле (14 декабря – 19 января)
В этом году праздник на Контрактовой площади посвящен гончарной культуре Опошни. Организаторы обещают украсить елку в стилистике Опошни и организовать фотозоны.
Наиболее масштабные гуляния здесь запланированы на 19, 25 и 31 декабря, а также на 7 и 14 января.
Организаторы обещают украсить елку в стилистике Опошни и организовать фотозоны.
Обещают запустить каток на тысячу метров и провести фестиваль диджеев. Кроме того, Святой Николай будет принимать малышей в своем деревянном домике.
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Зимняя страна на ВДНХ (7 декабря – 1 марта)
На ВДНХ аж до самой весны будет проходить фестиваль Зимняя страна на ВДНХ. Вход бесплатный, но за большинство развлечений придется заплатить. Ключевой локацией станет каток под открытым небом.
Новинка этого года – Рождественская фабрика грез.
Она расположилась во втором павильоне. Здесь посетители смогут попасть к эльфу-волшебнику и посмотреть, как создаются новогодние игрушки.
Стоимость билета – 200 грн.
Новый год 2020 в Киеве: рестораны
Многие рестораны предлагают в этот день специальные шоу-программы, поэтому можно встретить новогоднюю ночь 2020 в Киеве за праздничным столом.
Главное – успеть заказать столик.
Зажигательные ведущие и шоу-балеты не дадут скучать, а изысканные блюда и напитки не оставят голодными.
Также будьте готовы к фиксированной минимальной сумме на человека.
Факты ICTV также писали о том, как выбрать и как украсить елку на Новый год 2020.