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Факты / Lifestyle

День Вооруженных сил Украины – поздравления в картинках

Ко Дню Вооруженных сил Украины в 2019 году Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках.

День Вооруженных сил Украины – поздравления в картинках

День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря. В 2019 году он выпадает на пятницу. Это национальный праздник, однако выходным днем не является.

Именно 6 декабря 1991 года был принят закон О Вооруженных силах Украины.

В состав ВСУ входят Сухопутные войска, Воздушные и Военно-морские силы, а также Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций.

Читайте: Календарь праздников на декабрь 2019

В последние годы украинская армия стала сильнее, а военнослужащие не из учебников знают о важности мощной обороны и защиты страны.

Практически у всех нас есть близкие и знакомые, которые служили в ВСУ или служат сейчас. Не обделите их вниманием и поздравьте с Днем Вооруженных сил Украины. Для этого Факты ICTV создали праздничные картинки с поздравлениями.

  • День Вооруженных сил Украины
  • День Вооруженных сил Украины
  • День Вооруженных сил Украины
  • День Вооруженных сил Украины
  • День Вооруженных сил Украины
  • День Вооруженных сил Украины
День Вооруженных сил Украины – поздравления в картинках / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что развитие Вооруженных сил не перестанет быть приоритетом Украины даже после достижения мира на Донбассе.

Фото: Минобороны Украины

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