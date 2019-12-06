Что подарить мужу на Новый год, лучшие идеи к одному из главных праздников 2020 года – в материале Фактов ICTV.

Что положить под елочку супругу – Факты ICTV подготовили идеи подарков на Новый год.

Духи

Это очень индивидуальный подарок, и его точно не подаришь просто знакомому или парню после нескольких недель свиданий. Аромат ведь вещь очень деликатная, и угодить тут очень сложно. Но то ли дело муж – вы точно знаете его любимые парфюмы и с удовольствием преподнесете их на праздник.

Подарочный набор

Соединить воедино любимые для него мелочи. Например, пачку кофе, который он обожает, диск с любимыми исполнителями, термокружку с оригинальной надписью, которая будет согревать его в морозные вечера. В общем, наполнить коробочку можно по-разному.

Также подарочный набор заказывают в интернете – сейчас там множество вариаций.

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Планер

Если ваш мужчина любит все планировать и делает это не в голове, а на листе бумаги, можете подарить ему оригинальный и удобный планер. Сейчас их тоже огромное количество – вычурный, лаконичный, блокнот-мотиватор, без дат или обычный ежедневник.

Выбирайте тот, который больше подходит под образ жизни вашего мужа. И не забудьте про оригинальный дизайн. Уверены, он это оценит.

Имиджевый подарок

Статусный, подчеркивающий имидж вашего мужа станет отличным подарком. Главное, нельзя экономить и лучше отказаться от слишком популярных брендов. Это должен быть настоящий эксклюзив.

Среди таких подарков первые места занимают ремень, галстук, именная сумка, статусные часы и хорошая визитница. Также можно преподнести настольный письменный набор, если ваш мужчина трудится в личном офисе.

Настольные игры

Если ваш супруг домосед, то отличным подарком для него станут настольная или компьютерная игра. Он с удовольствием будет приглашать друзей в дом и коротать зимние вечера в кругу самых близких людей.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда поехать на Новый год 2020 в Украине недорого.