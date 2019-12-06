Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря составила астролог Марина Скади (Марина Соколова) .

9 декабря Меркурий переходит в знак Стрельца – зажатость, стеснительность, неуверенность куда-то уходят, а проявляется свобода общения. В самом начале движения очень легко даются обещания, строятся грандиозные планы, витают оптимистичные мысли.

Люди становятся более податливыми. Особенно с иностранцами. Деловые люди должны использовать этот контракт в качестве дополнительного фактора.

Гороскоп для Овнов

Прилив сил позволит много работать, а также зарабатывать. Ваша активность благосклонно влияет на окружающих. Воинственность и желание соперничества помогают дать отпор любому, кто пытается доставить дискомфорт. Из-за оперативных проблем на работе рушится размеренный ритм жизни. Также в эти дни стоит ожидать обострения вопросов касательно крупного бизнеса, совместных финансов, банков, корпораций.

Гороскоп для Тельцов

Вы настроены на нежность и мягкость. Кроме того, забота о собственной популярности принесет успех. Благоприятное время для путешествий, перемен и улаживания тайных обстоятельств. На работе получится обрести популярность среди женщин. Удовольствие принесет посещение светских мероприятий. В эти дни можно рассчитывать на краткосрочное увеличение дохода и подарки.

Гороскоп для Близнецов

Из-за желания получить все и сразу внимание рассеивается на несколько дел одновременно. Качество интеллектуального труда пострадает из-за переменчивого настроения, невнимательности и сомнительности. В эти дни в общении с близкими будет присутствовать недопонимание. Ограничьте количество контактов, дабы избежать конфликтов и ссор.

Гороскоп для Раков

Вы становитесь восприимчивыми, впечатлительными, а также рискуете попасть под влияние постороннего человека. В это время лучше уделить внимание вашей семье. Результаты общественной работы не порадуют. Можно наладить отношения между детьми, родственниками, развить интуитивные способности, научиться понимать и принимать бессознательные реакции людей. Благоприятное время для улаживания личных дел.

Гороскоп для Львов

Повысить популярность и востребованность на работе помогут творческая активность, усвоение новой информации и знаний. Благоприятный период для переговоров, подписания соглашений или творчества. Производительные и деловые проблемы решатся при помощи интеллекта, памяти, интуиции и коммерческой хватки.

Гороскоп для Дев

Избегайте работы, которая требует педантичности. Партнеры могут нарушить обязательства, которые дали ранее, а работа будет мешать общественной деятельности и наоборот. Кроме того, в этот период трудно объективно воспринимать действительность. Сумбурность будет мешать при общении с начальством. Также придется испытать трудности в усвоении новых знаний.

Гороскоп для Весов

В общении вы будете сдержаны и осмотрительны. Сосредоточьтесь на закреплении связей, новые знакомства окажутся бесполезными. Бурных проявлений любви и страстных признаний в эти дни вряд ли можно дождаться – чувства, желания и инстинкты находятся под строгим контролем разума. Смело подписывайте договор о совместной деятельности – он обещает стабильность, удачу в бизнесе и прибыль.

Гороскоп для Скорпионов

У вас будет достаточно энергии, дабы взять на себя ответственность, а это позволит добиться успеха в финансовой деятельности. Доходы партнера или совмес­ная собственность могут потребовать бол­шего внимания. Благодаря изобретательности, исследования и расследования будут успешными. Приходится много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с совместным бизнесом, чужими деньгами, наследством, налогами, алиментами, кредитами.

Гороскоп для Стрельца

Продуктивная работа спровоцирует и творческую активность, и уверенность в себе. Настойчивость в выражении своих идей и интересов позволяет решить многие вопросы. Приготовитесь к контактам, небольшим поездкам по делам. С начальством легко найдете общий язык, а также сможете высказать свои соображения. Можно рассчитывать на продуктивную интеллектуальную и творческую работу. Вы ощутите ясность мыслей и прилив свежих идей.

Гороскоп для Козерогов

Активная позиция и энергичность в общении позволяют наладить дружеские связи. Кроме того, получится реализовать любовные желания и изменить отношения в семье в лучшую сторону. Правовые, финансовые или управленческие дела будут улаживаться безо всяких затруднений. Хороший период для укрепления своего положения, связей с иностранцами и дальних путешествий, а также для начала новых дел.

Гороскоп для Водолеев

Обостренная чувствительность позволяет оригинально проявить свой потенциал. Завязываются непродолжительные романтические взаимоотношения. Необычное творческое вдохновение способствует неожиданным знакомствам. Не стоит исключать служебный роман. В этот период можете получить неожиданную прибыть или подарок. Хороший период для приобретения оргтехники, модернизации производства и условий труда.

Гороскоп для Рыб

Благоприятный период для дружеского общения, любви и поиска гармонии в семейной жизни. Кроме того, будут хорошо ладиться отношения с партнерами, заключаться официальные союзы и договора. Самое время отправиться на шопинг за дорогостоящими вещами, а также уладить общественные и финансовые дела. Можно рассчитывать на небольшую прибыть или подарок от начальства. Подходящее время для визитов к руководству или посещения официальных инстанций.

Ранее Факты ICTV опубликовали гороскоп на ноябрь 2019 года для представителей всех знаков зодиака.