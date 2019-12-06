Компания Adobe начала тестирование нового приложения Photoshop Camera, которое теперь доступно для скачивания на Android.

Камера со встроенным Photoshop позволяет в одно касание получить снимки, которые будто прошли профессиональную обработку в графическом редакторе.

Photoshop Camera предлагает огромное количество встроенных и загружаемых эффектов и фильтров для обработки снимков. За их применение отвечает специально обученная нейронная сеть.

Искусственный интеллект умеет также самостоятельно определять объекты в кадре и предлагать подходящие эффекты к каждой конкретной сцене.

Приложения пока что находится на стадии тестирования, поэтому работает не идеально даже на флагманских устройствах, подтормаживая и сильно нагревая их.

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Список официально поддерживаемых устройств:

Google Pixel3/XL;

Google Pixel4/XL;

Samsung Galaxy S9/S9+;

Samsung Galaxy S10/S10+;

Samsung Galaxy Note9;

Samsung Galaxy Note10/10+;

Напомним, китайская компания Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном, который занимает 180,6% площади смартфона.

Источник: xda-developers.com