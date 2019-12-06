Компания Adobe начала тестирование нового приложения Photoshop Camera, которое теперь доступно для скачивания на Android.
Камера со встроенным Photoshop позволяет в одно касание получить снимки, которые будто прошли профессиональную обработку в графическом редакторе.
Photoshop Camera предлагает огромное количество встроенных и загружаемых эффектов и фильтров для обработки снимков. За их применение отвечает специально обученная нейронная сеть.
Искусственный интеллект умеет также самостоятельно определять объекты в кадре и предлагать подходящие эффекты к каждой конкретной сцене.
Приложения пока что находится на стадии тестирования, поэтому работает не идеально даже на флагманских устройствах, подтормаживая и сильно нагревая их.
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Список официально поддерживаемых устройств:
- Google Pixel3/XL;
- Google Pixel4/XL;
- Samsung Galaxy S9/S9+;
- Samsung Galaxy S10/S10+;
- Samsung Galaxy Note9;
- Samsung Galaxy Note10/10+;
Напомним, китайская компания Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном, который занимает 180,6% площади смартфона.
Источник: xda-developers.com