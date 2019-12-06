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Камера со встроенным Photoshop уже доступна для Android

Компания Adobe начала тестирование нового приложения Photoshop Camera, которое теперь доступно для скачивания на Android.

Камера со встроенным Photoshop уже доступна для Android

Камера со встроенным Photoshop позволяет в одно касание получить снимки, которые будто прошли профессиональную обработку в графическом редакторе.

Photoshop Camera предлагает огромное количество встроенных и загружаемых эффектов и фильтров для обработки снимков. За их применение отвечает специально обученная нейронная сеть.

Искусственный интеллект умеет также самостоятельно определять объекты в кадре и предлагать подходящие эффекты к каждой конкретной сцене.

Приложения пока что находится на стадии тестирования, поэтому работает не идеально даже на флагманских устройствах, подтормаживая и сильно нагревая их.

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Список официально поддерживаемых устройств:

  • Google Pixel3/XL;
  • Google Pixel4/XL;
  • Samsung Galaxy S9/S9+;
  • Samsung Galaxy S10/S10+;
  • Samsung Galaxy Note9;
  • Samsung Galaxy Note10/10+;

Напомним, китайская компания Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном, который занимает 180,6% площади смартфона.

Источник: xda-developers.com

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