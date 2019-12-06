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СМС-поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил. Лучшие СМС-поздравления с праздником – читайте на Фактах ICTV.

СМС-поздравления з Днем Вооруженных сил Украины

СМС-поздравления с Днем Вооруженных сил Украины пригодятся тем, кто хочет поздравить своих родственников, коллег или друзей, которые служили в армии или являются военными.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря, начиная с 1993 года.

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Праздник учредил парламент Украины. Дата была приурочена ко дню принятия закона О Вооруженных силах Украины 6 декабря 1991 года.

В разные годы были учреждены профессиональные праздники для каждого вида войск, а 6 декабря является общим праздником для всех.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС.

День Вооруженных сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.

***

В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днем вооруженных сил!

***

С Днем вооружённых сил
Поздравляем украинцев,
Чтоб спокоен каждый был —
Под защитою граница!

Новой техники крутой
В этот праздник пожелаем,
И пусть боевой настрой
Вас вовек не покидает!

***

Вы самые отважные,
Отлично снаряженные,
Такие украинские
И все вооруженные.

Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!

***

День вооруженных сил на Украине
Отмечает каждый гражданин,
Потому что искренне мечтает,
Чтобы мир, конечно, победил!

Пусть не будет у солдат работы,
Отдыхайте с семьями, друзья!
Пусть удача светит год от года,
Ведь без этого прожить никак нельзя!

***

Как много в слове вооруженные войска,
Они всегда на страже — значит все в порядке.
Покуда есть такие бравые бойцы
И с Украиной будет все в порядке.
С отвагой, честью, доблестью дружны —
Отважны, сильны и умны.

Ранее Факты ICTV подготовили поздравления Днем Вооруженных сил Украины в прозе, стихах и картинках.

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