6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил. Лучшие СМС-поздравления с праздником – читайте на Фактах ICTV.
СМС-поздравления с Днем Вооруженных сил Украины пригодятся тем, кто хочет поздравить своих родственников, коллег или друзей, которые служили в армии или являются военными.
День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря, начиная с 1993 года.
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Праздник учредил парламент Украины. Дата была приурочена ко дню принятия закона О Вооруженных силах Украины 6 декабря 1991 года.
В разные годы были учреждены профессиональные праздники для каждого вида войск, а 6 декабря является общим праздником для всех.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС.
День Вооруженных сил
Нынче отмечаем.
Тем, кто службе жизнь отдал
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
***
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам —
С Днем вооруженных сил!
***
С Днем вооружённых сил
Поздравляем украинцев,
Чтоб спокоен каждый был —
Под защитою граница!
Новой техники крутой
В этот праздник пожелаем,
И пусть боевой настрой
Вас вовек не покидает!
***
Вы самые отважные,
Отлично снаряженные,
Такие украинские
И все вооруженные.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
***
День вооруженных сил на Украине
Отмечает каждый гражданин,
Потому что искренне мечтает,
Чтобы мир, конечно, победил!
Пусть не будет у солдат работы,
Отдыхайте с семьями, друзья!
Пусть удача светит год от года,
Ведь без этого прожить никак нельзя!
***
Как много в слове вооруженные войска,
Они всегда на страже — значит все в порядке.
Покуда есть такие бравые бойцы
И с Украиной будет все в порядке.
С отвагой, честью, доблестью дружны —
Отважны, сильны и умны.
Ранее Факты ICTV подготовили поздравления Днем Вооруженных сил Украины в прозе, стихах и картинках.