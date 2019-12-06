6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил. Лучшие СМС-поздравления с праздником – читайте на Фактах ICTV.

СМС-поздравления с Днем Вооруженных сил Украины пригодятся тем, кто хочет поздравить своих родственников, коллег или друзей, которые служили в армии или являются военными.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря, начиная с 1993 года.

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Праздник учредил парламент Украины. Дата была приурочена ко дню принятия закона О Вооруженных силах Украины 6 декабря 1991 года.

В разные годы были учреждены профессиональные праздники для каждого вида войск, а 6 декабря является общим праздником для всех.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС.

День Вооруженных сил

Нынче отмечаем.

Тем, кто службе жизнь отдал

Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам —

С Днем вооруженных сил!

***

С Днем вооружённых сил

Поздравляем украинцев,

Чтоб спокоен каждый был —

Под защитою граница!

Новой техники крутой

В этот праздник пожелаем,

И пусть боевой настрой

Вас вовек не покидает!

***

Вы самые отважные,

Отлично снаряженные,

Такие украинские

И все вооруженные.

Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

***

День вооруженных сил на Украине

Отмечает каждый гражданин,

Потому что искренне мечтает,

Чтобы мир, конечно, победил!

Пусть не будет у солдат работы,

Отдыхайте с семьями, друзья!

Пусть удача светит год от года,

Ведь без этого прожить никак нельзя!

***

Как много в слове вооруженные войска,

Они всегда на страже — значит все в порядке.

Покуда есть такие бравые бойцы

И с Украиной будет все в порядке.

С отвагой, честью, доблестью дружны —

Отважны, сильны и умны.

Ранее Факты ICTV подготовили поздравления Днем Вооруженных сил Украины в прозе, стихах и картинках.