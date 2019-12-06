День Екатерины – особый в жизни каждой девушки. Ведь накануне праздника можно увидеть своего будущего мужа: в ночь с 6 на 7 декабря снятся вещие сны. Как гадать на День Екатерины, чтобы узнать свою судьбу?

Святая Екатерина – покровительница любви и брака. Cогласно легенде, в молодости ей приснился пророческий сон, в котором она увидела своего Небесного жениха, Иисуса Христа. Когда девушка проснулась, на ее руке был настоящий перстень. И теперь считается, что сны, которые мы видим накануне Дня Святой Екатерины, являются пророческими.

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Лучшие гадания на День Екатерины

Как увидеть жениха во сне?

Приберегите с вечера корочку хлеба. Она понадобится для магического ритуала. Положите ее под подушку и скажите: Суженый, ряженый, скорее приходи. Я тебя накормлю. По древним поверьям, девушке обязательно приснится ее будущий супруг.

Как узнать о его достатке?

Положите в горшочек с крупой железные, серебряные и золотые изделия. Если девушка вытащит золото – будущий муж будет богач. Выпадет железо – судьба уготовила скромный достаток.

Когда ждать свадьбу?

Гадание на воде . Обычная вода помогала девушке понять, долго ли еще оставаться незамужней. Утром наберите чистую воду и умойтесь одной ладонью. Если рябь быстро успокоится, значит, уже скоро повстречаете любовь всей своей жизни.

Гадание на вишневых ветках . Их срезали в чужом саду и ставили в воду. Если распустится до Рождества – скоро девушке идти под венец. Набухли почки? Она встретит любовь уже в этом году, но со свадьбой придется повременить. Но если цветы не распустились до 14 января, значит, придется еще долго ждать своего суженого.

Гадание с лентой и кольцом. Соберитесь с подругами и разложите на столе разные вещи. Загадайте, какое значение они имеют. Например, кольцо – к свадьбе, а ленточка – еще год незамужней жизни. Накройте вещи посудой. Каждая девушка выбирает один из спрятанных предметов. Он и расскажет о будущем.

Как заглянуть в будущее?

Когда солнце сядет, загадайте интересующий вопрос и отправляйтесь на улицу. Прислушайтесь к разговорам прохожих. В их словах и услышите ответ.

Кстати, люди веруют, что если поставить в День Святой Екатерины свечу в церкви и помолиться святой, то вас быстро найдет любовь.

К слову, Факты ICTV составили календарь церковных праздников на 2019 год.