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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 6 декабря 2019

6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 6 декабря 2019

Именины 6 декабря празднуют Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.

Кроме того, в Украине отмечают День Вооруженных сил.

В православной церкви 6 декабря почитается память Митрофана, который известен как епископ православной церкви. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, воспитывал сына и был женат.

Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в Золотникивскуюу пустыню для того, чтобы принять постриг и стать монахом. Много позже Митрофан даже стал настоятелем местного монастыря.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы на 6 декабря:

  • Если моросит мелкий снег и ветер с севера дует, то 6 июня прольется на землю “слепой” дождик, принесенный ветром с севера.
  • Чистое небо примета к тому, что будет холодная, но ясная погода.
  • Солнце за тучу скрывается – будет буря.
  • Ясный и круторогий месяц предвещает холодную зимой.
  • Если верхушки в лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх, то зима будет не очень суровой.
  • Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.
  • Вокруг месяца видно розовые и тусклые кольца – верные приметы того, что будут трескучие морозы.
  • Облака “горят” на западе – это предвещает ясную погоду.
  • С неба шум доносится – будет метель.

Что нельзя делать 6 декабря:

  • Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.
  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники пройдут в декабре. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.

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