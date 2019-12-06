6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 6 декабря празднуют Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.
Кроме того, в Украине отмечают День Вооруженных сил.
В православной церкви 6 декабря почитается память Митрофана, который известен как епископ православной церкви. Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, воспитывал сына и был женат.
Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в Золотникивскуюу пустыню для того, чтобы принять постриг и стать монахом. Много позже Митрофан даже стал настоятелем местного монастыря.
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Народные приметы на 6 декабря:
- Если моросит мелкий снег и ветер с севера дует, то 6 июня прольется на землю “слепой” дождик, принесенный ветром с севера.
- Чистое небо примета к тому, что будет холодная, но ясная погода.
- Солнце за тучу скрывается – будет буря.
- Ясный и круторогий месяц предвещает холодную зимой.
- Если верхушки в лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх, то зима будет не очень суровой.
- Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.
- Вокруг месяца видно розовые и тусклые кольца – верные приметы того, что будут трескучие морозы.
- Облака “горят” на западе – это предвещает ясную погоду.
- С неба шум доносится – будет метель.
Что нельзя делать 6 декабря:
- Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.
- Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники пройдут в декабре. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.