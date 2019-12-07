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Факты / Lifestyle

День местного самоуправления в Украине: поздравления в картинках

День местного самоуправления в Украине отмечают 7 декабря. Лучшие поздравления с праздником, читайте на сайте Факты ICTV.

Флаг Украины

День местного самоуправления в Украине – это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.

Указ об утверждении праздника был подписан Леонидом Кучмой в ноябре 2000 года, однако на неофициальном уровне этот день отмечали еще с начала 90-х годов.

Если ваши родные и близкие работают в сфере местного самоуправления, то выбирайте картинку и присылайте дорогому человеку.

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Поздравления в картинках

День местного самоуправления в Украине: поздравления в картинках / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники пройдут в декабре. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.

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