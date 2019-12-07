День местного самоуправления в Украине отмечают 7 декабря. Лучшие поздравления с праздником, читайте на сайте Факты ICTV.
День местного самоуправления в Украине – это профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.
Указ об утверждении праздника был подписан Леонидом Кучмой в ноябре 2000 года, однако на неофициальном уровне этот день отмечали еще с начала 90-х годов.
Если ваши родные и близкие работают в сфере местного самоуправления, то выбирайте картинку и присылайте дорогому человеку.
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Поздравления в картинках
День местного самоуправления в Украине: поздравления в картинках / 9 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники пройдут в декабре. В этом месяце у украинцев будет дополнительный государственный выходной – 25 числа. В этот день празднуют католическое Рождество.
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