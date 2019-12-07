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Факты / Lifestyle

Открытки с днем Екатерины 2019

7 декабря православные украинцы отмечают день Великомученицы Екатерины. Факты ICTV подобрали поздравления в открытках с днем Екатерины.

Открытки с днем Екатерины 2019

День ангела Екатерины отмечают 7 декабря.

Православная церковь почитает дочь Конста, правителя Александрии Египетской, Екатерину, которая стала великомученицей за христианскую веру. Она была богата, красива и умна. Знала иностранные языки, увлекалась философией и медициной.

Однажды девушка встретила старца, который открыл ей веру Христову и тайно провел обряд крещения. Несмотря на богатство и влияние отца, Екатерина приняла мученическую смерть за свою веру.

Чаще всего к Великомученице обращаются девушки с просьбой послать хорошего жениха. Также ее молят о помощи в учебе, об избавлении от скорбей и болезней.

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Если в вашем окружении есть милая и немного застенчивая, очень талантливая и энергичная Екатерина, поздравьте ее красивой открыткой, которые собрали Факты ICTV.

Открытки с днем Екатерины 2019 / 5 фотографий

Факты ICTV также подготовили советы, как питаться во время поста 2019-2020.

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