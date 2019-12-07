7 декабря отмечается День Екатерины. Лучшие поздравления с именинами Екатерины читайте в материале Фактов ICTV.
Святая Екатерина считается покровительницей любви и брака, помогает девушкам найти свою вторую половинку. Девушки, которые носят это имя, традиционно умны, талантливы и вспыльчивые. В работе они отличаются коммуникабельностью и интеллектом, а в отношениях – мягкостью и нежностью.
Поздравления с Днем Екатерины пригодятся всем, в чьем окружении есть знакомые девушки и женщины с таким именем.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Екатерины.
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Тебе, одной из многих Кать,
Хочу я нынче пожелать:
Пускай по жизни помогает
Тебе небесная святая.
Чтоб ты всегда красивой очень,
Была завистникам назло!
Пусть дарят тебе дни и ночи
Прекрасное свое тепло!
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Желаю Кате, без сомнения,
Чтоб ты всегда была красивой,
Безумно бодрой и счастливой,
Чтобы везение пришло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу успеха пожелать,
Родных и близких уважать!
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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем Святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!
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У нашей Екатерины –
Крутые именины.
Будут у тебя подарки,
Поздравления и поцелуи.
Пусть здоровье не подводит,
И денежки пусть подходят!!!
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У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С днем Святой Екатерины
Поздравляю я тебя,
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красоту,
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
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Катенька, пусть ветер перемен в твоей жизни дует только со стороны счастья, пусть каждый новый день дарит тысячи улыбок, а радость наполняет чашу души до края. С Днем ангела!
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С Днем Святой великомученицы Екатерины! Твоя небесная покровительница отличается умом, благородством и поразительной красотой. Должен заметить, сходство между вами на лицо. Поздравляю тебя и желаю всегда выходить победителем из жизненных схваток.
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