7 декабря отмечается День Екатерины. Лучшие поздравления с именинами Екатерины читайте в материале Фактов ICTV.

Святая Екатерина считается покровительницей любви и брака, помогает девушкам найти свою вторую половинку. Девушки, которые носят это имя, традиционно умны, талантливы и вспыльчивые. В работе они отличаются коммуникабельностью и интеллектом, а в отношениях – мягкостью и нежностью.

Поздравления с Днем Екатерины пригодятся всем, в чьем окружении есть знакомые девушки и женщины с таким именем.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем Екатерины.

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Тебе, одной из многих Кать,

Хочу я нынче пожелать:

Пускай по жизни помогает

Тебе небесная святая.

Чтоб ты всегда красивой очень,

Была завистникам назло!

Пусть дарят тебе дни и ночи

Прекрасное свое тепло!

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Желаю Кате, без сомнения,

Чтоб ты всегда была красивой,

Безумно бодрой и счастливой,

Чтобы везение пришло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу успеха пожелать,

Родных и близких уважать!

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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем Святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!

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У нашей Екатерины –

Крутые именины.

Будут у тебя подарки,

Поздравления и поцелуи.

Пусть здоровье не подводит,

И денежки пусть подходят!!!

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У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С днем Святой Екатерины

Поздравляю я тебя,

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красоту,

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

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Катенька, пусть ветер перемен в твоей жизни дует только со стороны счастья, пусть каждый новый день дарит тысячи улыбок, а радость наполняет чашу души до края. С Днем ангела!

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С Днем Святой великомученицы Екатерины! Твоя небесная покровительница отличается умом, благородством и поразительной красотой. Должен заметить, сходство между вами на лицо. Поздравляю тебя и желаю всегда выходить победителем из жизненных схваток.

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