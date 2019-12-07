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Факты / Lifestyle

Что готовят на католическое Рождество 2019: рецепты традиционных блюд

Традиции рождественского ужина у христиан западного и восточного обрядов очень похожи. Факты ICTV подготовили рецепты блюд на католическое Рождество 2019.

Що готують на католицьке Різдво

Католическое Рождество, как и православное – семейный праздник, когда все собираются за одним столом. В сочельник 24 декабря тоже принято соблюдать строгий пост до восхода первой звезды.

Рождественский ужин состоит только из постных блюд, в том числе рыбных. Запеченная индейка, утка или гусь подаются уже 25 декабря.

Читайте: В чем отличие католического Рождества от православного

Традиционные рождественские блюда у католиков отличаются в зависимости от страны. Мы сделали небольшую подборку рецептов.

Рождественский гусь с яблоками

Ингредиенты:

  • тушка крупного гуся;
  • 4 яблока;
  • 2 ст. л. меда;
  • 2 ст. л. соевого соуса.

Для маринада:

  • 1,5 л воды;
  • 2 ст. л. соли;
  • 5 ст. л. сахара;
  • 70 мл соевого соуса;
  • 80 мл яблочного уксуса;
  • черный перец;
  • молотая корица.

Різдвяний гусак з яблуками

Фото: hochu.ua

Приготовление:

Вымыть тушку гуся, ошпарить кипятком и промокнуть бумажным полотенцем. Удалить гузку – хвостовую клинообразную часть туловища птицы.

Сделать маринад: смешать в большой кастрюле воду, соевый соус, перец, соль, сахар и корицу. Эту смесь подогреть.

Поместить рождественского гуся в маринад и поставить в холодильник на сутки или хотя бы на несколько часов. Достать за час до приготовления.

Разрезать яблоки на четвертинки и поместить их в брюхо гуся, слегка разрезав тушку ножом.

Завернуть гуся в фольгу и положить на решетку в духовку, разогретую до 200 градусов. Под низ поставить противень – для стекания жира. Выпекать 60 минут.

Достать из духовки, смазать тушку смесью меда и соевого соуса и запекать еще 40 минут при температуре 170 градусов.

Проверять готовность гуся ножом, прокалывая его ножку.

Капрезе на Рождество

Ингредиенты:

  • 6 помидоров черри;
  • упаковка сыра моцарелла;
  • 50 г зеленого базилика;
  • 100 г листьев латука;
  • 20 мл бальзамического соуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец, орегано – по вкусу.

Капрезе на Різдво

Фото: hochu.ua

Приготовление:

Все ингредиенты помыть.

На тарелку выложить листья латука, ломтики моцареллы, помидоры и базилик. Полить оливковым маслом, посыпать сухим орегано, солью и перцем.

Сбрызнуть бальзамическим соусом. Перед подачей не перемешивать.

Рождественский пирог

Ингредиенты:

  • 100 сливочного масла;
  • 2 ст. л. сахара,
  • 3 яйца;
  • 150 г молока;
  • 50 г арахиса;
  • 100 г грецких орехов;
  • 100 г изюма;
  • 50 г кураги;
  • 50 г чернослива;
  • 25 г сушеной вишни;
  • 50 г муки кукурузной;
  • 150 г муки пшеничной цельнозерновой;
  • цедра одного апельсина;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. корицы;
  • 0,5 ч. л. имбиря;
  • 0,5 ч. л. мускатного ореха;
  • 0,5 ч. л. молотого кардамона;
  • 10 г ванильного сахара.

Різдвяний пиріг

Фото: filiushkina_sv

Приготовление:

Разогреть сливочное масло до комнатной температуры и перемешать с сахаром.

Промыть сухофрукты и орехи, просушить на бумажном полотенце.

К маслу добавить яйца и молоко, тщательно перемешать.

В полученную массу добавить специи, цедру, сухофрукты и орехи. Перемешать и добавить муку.

Тесто переложить в форму для выпекания и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на полтора часа. Готовность проверять деревянной шпажкой – пирог должен хорошо просушиться. Сверху украсить сахарной пудрой.

Факты ICTV рассказывали об истории католического Рождества и как его праздновать.

Фото: hochu.uafiliushkina_sv, pixabay.com

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