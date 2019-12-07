Традиционно 7 декабря все Екатерины отмечают День ангела. Факты ICTV публикуют лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Екатерины 2019.

Святую великомученицу Екатерину почитает православная и католическая церкви. Ее история одновременно драматичная и светлая. Святая Екатерина была очень красивая и обладала острым умом.

СМС-поздравления с Днем Екатерины помогут создать праздничное настроение близким и знакомым с таким именем.

Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем Екатерины.

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Желаю, чтобы тебе, Катенька,

Счастье всегда улыбалось!

Чтоб тучи прошли и солнце смеялось!

Чтоб только удача – всегда и во всем!

Чтоб светел и радостен был бы твой дом!

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В День Святой Екатерины

Радости, любви и силы,

Я тебе желаю тихо

Не услышало, чтоб лихо.

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С Днем Святой Екатерины

Я тебя поздравить рад,

Пусть счастливые картины

Твою жизнь всегда полнят.

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Екатерина — имя знатное,

Не раз звучавшее в веках.

Пусть будет счастьем жизнь богатая,

Фортуна носит на руках!

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В День святой Екатерины

Избавься скорей от рутины.

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Будь стройной, словно балерина,

Красивой, долгожданной, как весна!

Пускай тебе везет, Екатерина!

И помни — ты для счастья рождена!

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Катечка! Ура! Давай же веселиться! Улыбок, радости, добра, и всем желаньям – сбыться!

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Желаю, Екатерина, тебе быть желанной и нежной, долгожданной, любимой, всех подруг красивей и всех на свете счастливей!

Мы также публиковали список всех праздников на декабрь 2019.