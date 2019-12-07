Традиционно 7 декабря все Екатерины отмечают День ангела. Факты ICTV публикуют лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Екатерины 2019.
Святую великомученицу Екатерину почитает православная и католическая церкви. Ее история одновременно драматичная и светлая. Святая Екатерина была очень красивая и обладала острым умом.
СМС-поздравления с Днем Екатерины помогут создать праздничное настроение близким и знакомым с таким именем.
Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем Екатерины.
*****
Желаю, чтобы тебе, Катенька,
Счастье всегда улыбалось!
Чтоб тучи прошли и солнце смеялось!
Чтоб только удача – всегда и во всем!
Чтоб светел и радостен был бы твой дом!
*****
В День Святой Екатерины
Радости, любви и силы,
Я тебе желаю тихо
Не услышало, чтоб лихо.
*****
С Днем Святой Екатерины
Я тебя поздравить рад,
Пусть счастливые картины
Твою жизнь всегда полнят.
*****
Екатерина — имя знатное,
Не раз звучавшее в веках.
Пусть будет счастьем жизнь богатая,
Фортуна носит на руках!
Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год
*****
В День святой Екатерины
Избавься скорей от рутины.
*****
Будь стройной, словно балерина,
Красивой, долгожданной, как весна!
Пускай тебе везет, Екатерина!
И помни — ты для счастья рождена!
*****
Катечка! Ура! Давай же веселиться! Улыбок, радости, добра, и всем желаньям – сбыться!
*****
Желаю, Екатерина, тебе быть желанной и нежной, долгожданной, любимой, всех подруг красивей и всех на свете счастливей!
Мы также публиковали список всех праздников на декабрь 2019.