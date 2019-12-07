PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Символ Нового года 2020

Символом 2020 года, по восточному календарю, будет Белая Металлическая Крыса. Больше о символе нового года читайте в материале Фактов ICTV.

Символ Нового года 2020

Крыса – первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появление было не очень честным – она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в очереди.

Стихия 2020 года – металл, а цвет соответствия – белый. Поэтому 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы.

Металл отличается такими качествами, как упорство, борьба, стойкость, решительность. Такой Крысе присущи борьба за справедливость, твердый характер.

Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Многих пугает високосный год, от него ждут бед, катастроф и потери равновесия в жизни. На самом деле это не так. 2020 год – подходящее время для заключения брака и пополнения в семье.

Белый цвет символизирует чистоту, искренность и благие намерения. Символ года будет помогать тем, кто добивается своего честными путями, бережет окружающий мир и с уважением относится к людям. Тех же, кто попытается достичь целей нечестным путем, постигнут неудачи и разочарования.

Ранее мы писали, куда можно поехать, чтобы отпраздновать Новый год 2020.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка