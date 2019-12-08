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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 8 декабря 2019

8 декабря в Украине отмечают День благотворительности. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

Яке сьогодні свято

8 декабря – Международный день художника, учрежденный в 2007 году ассоциацией Искусство народов мира.

В Украине сегодня – День благотворительности. Этот праздник отмечают в каждое второе воскресенье декабря, согласно указу президента от 13 декабря 2007 года.

Читайте: Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

В церковном календаре 8 декабря – это отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день родители Пресвятой Богородицы привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Именины 8 декабря отмечают: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен и Ярослав.

Что нельзя делать 8 декабря

  • Нельзя жаловаться на стужу – тогда мороз наградит крепким здоровьем.
  • Не рекомендуется веселиться.
  • Запрещено в этот день венчаться.
  • Не желательно также стирать, убирать и шить.

Приметы на 8 декабря

  • Раннее пение петухов – к потеплению.
  • Пошел снег – к дождливому лету.
  • В мороз на речном льду видна сверху вода – будет потепление и дождь.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.

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