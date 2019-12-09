У католиков считается – как встретишь Рождество, так и весь год проведешь. Факты ICTV расскажут о запретах и приметах на праздник.
На католическое Рождество, ночью 25 декабря, когда часы бьют 12 раз, хозяин дома должен открыть окно, таким образом впуская Рождество, а вместе с ним – удачу и благополучие.
Обязательные атрибуты праздника: рождественские свечи, которые, согласно приметам, защищают праздничный стол от холода и сил тьмы, а также рождественский венок – он оберегает от злых духов.
Несколько примет связано также с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием – это грозит кому-то из членов семьи внезапной слепотой или глухотой.
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Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес – замерзнет или станет добычей того зверя, на которого собирался охотиться.
Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде – год буде неудачным. То же самое ожидает тех, кто придет одетым в черное.
Приметы на католическое Рождество 2019
Следят в этот день и за погодой.
- Метель в канун Рождества – к ранней листве.
- Если Рождество теплое – весна холодная.
- Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.
- Снег на Рождество – год будет удачным.
Факты ICTV также рассказывали об истории католического Рождества и как его праздновать.