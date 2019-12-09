Почти миллион посылок: в Киев прибыл самолет с заказами с черной пятницы

В аэропорт Борисполь прилетел борт Boeing 747 с почти миллионом посылок, которые украинцы заказали в черную пятницу.

В аэропорт Борисполь прибыл самолет с огромным количество заказов с черной пятницы. Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский.

– В течение всей этой недели волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции, а также привлеченные компании по аутсорсингу продолжат помогать разбирать завалы, а коллеги в Полтаве, Одессе и Львове из-за перенаправления потоков помогут это сделать эффективнее, – написал Смелянский.

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Он также отметил, что сейчас в компании способны оформлять мелкие пакеты на экспорт изо дня в день, посылки – за 2-3 дня. Сейчас в Укрпочте работают также над сокращением сроков оформления посылок, получаемых из других стран.

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Источник:Игорь Смелянский