Новый год – время подарков и исполнения желаний. Если не знаете, что подарить жене на праздник, Факты ICTV предлагают несколько идей.
Подарок жене на Новый год не может быть банальным и напоминать о работе или быте. Не забывайте – это время волшебства. Поэтому станьте для второй половинки Санта Клаусом.
Исполнение желания
Если действительно хотите сделать любимой жене новогодний сюприз, выполните ее заветное желание или одно из них. Новый год – самое подходящее для этого время.
Скорее всего, это что-то глобальное и не обязательно материальное – путешествие, гаджет, билеты на концерт любимой группы, абонемент в фитнес-центр, а может какая-то редкая книга. Вы лучше знаете свою половинку. Если же не догадываетесь, о чем она мечтает, не бойтесь спросить.
Дополнение к такому подарку может быть приятная мелочь. Факты ICTV предлагают несколько вариантов.
1. Подушка с новогодним принтом.
2. Трикотажный плед из шерсти, который согреет вашу любимую в длинные зимние вечера.
3. Подарочный бокс (чай, кружка, мед) может дополнить тот же плед и много других мелочей.
4. Набор ароматного мыла Золотая мышка.
5. Косметика, духи или белье.
6. Новогодние подсвечники.
7. Подарок с юмором – деревянная доска в виде куска сыра (отлично впишется в сервировку новогоднего стола и каждое утро будет поднимать настроение).
8. Оригинальный чайник-заварник с декором из полимерной глины.
9. Сладости – без них трудно представить Новый год!
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