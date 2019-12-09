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Факты / Lifestyle

Что подарить жене на Новый год 2020 – 10 идей

Новый год – время подарков и исполнения желаний. Если не знаете, что подарить жене на праздник, Факты ICTV предлагают несколько идей.

Подарунок дружині на Новий рік 2020

Подарок жене на Новый год не может быть банальным и напоминать о работе или быте.  Не забывайте – это время волшебства. Поэтому станьте для второй половинки Санта Клаусом.

Исполнение желания

Если действительно хотите сделать любимой жене новогодний сюприз, выполните ее заветное желание или одно из них. Новый год – самое подходящее для этого время.

Скорее всего, это что-то глобальное и не обязательно материальное – путешествие, гаджет, билеты на концерт любимой группы, абонемент в фитнес-центр, а может какая-то редкая книга. Вы лучше знаете свою половинку. Если же не догадываетесь, о чем она мечтает, не бойтесь спросить.

Подарунок дружині на Новий рік 2020

Фото: Рixabay

Дополнение к такому подарку может быть приятная мелочь. Факты ICTV предлагают несколько вариантов.

1. Подушка с новогодним принтом.

2. Трикотажный плед из шерсти, который согреет вашу любимую в длинные зимние вечера.

3. Подарочный бокс (чай, кружка, мед) может дополнить тот же плед и много других мелочей.

4. Набор ароматного мыла Золотая мышка.

5. Косметика, духи или белье.

6. Новогодние подсвечники.

7. Подарок с юмором – деревянная доска в виде куска сыра (отлично впишется в сервировку новогоднего стола и каждое утро будет поднимать настроение).

8. Оригинальный чайник-заварник с декором из полимерной глины.

9. Сладости – без них трудно представить Новый год!

Читайте: Что готовить на Новый год 2020: рецепты блюд для праздничного стола

Еще больше идей подарков для жены – в фотогалерее.

  • Подушка з новорічним принтом
  • Чашка
  • Набір ароматного мила Золота мишка
  • Новорічні свічники
  • Солодощі
  • Подушка з новорічним принтом
  • Чашка
  • Набір ароматного мила Золота мишка
  • Новорічні свічники
  • Солодощі
Что подарить жене на Новый год 2020 – 10 идей / 8 фотографий

Факты ICTV ранее предлагали подборку подарков мужу на Новый год.

Фото: Pixabay

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