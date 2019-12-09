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В Киеве на Софийской площади установили главную елку

На Софийской площади в Киеве завершился монтаж главной новогодней елки Украины.

Ялинка у Києві на Софійській площі

30-метровою елку на Софийской площади собрали из нескольких сотен небольших деревьев.

Теперь ее украсят четыре километра гирлянд и 750 игрушек.

Зажигать елку планируют традиционно в День святого Николая – 19 декабря в 19.00.

Читайте: Новый год 2020: какой будет главная елка в Киеве и чем будут удивлять организаторы

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА выделила на празднование Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

Источник: Вечірній Київ

Фото: Folk Ukraine

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