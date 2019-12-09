PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Выходные в декабре 2019: сколько будут отдыхать украинцы

В декабре 2019 украинцы будут отдыхать 10 дней. Нас ждут дополнительные выходные из-за праздников.

вихідні у грудні

В декабре украинцев ждет 10 выходных дней, три из которых – дополнительные. Соответственно, рабочим будет 21 день.

Первый дополнительный выходной приходится на среду 25 декабря. В этот день католики празднуют Рождество, поэтому с 2017 года, согласно решению Верховной Рады, этот день является выходным.

Читайте: Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Еще два дополнительных выходных приходятся на понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря.

Но их нужно будет отработать в субботу 21 декабря и в субботу 28 декабря.

Таким образом, накануне Нового года украинцы будут отдыхать три дня подряд – 29, 30 и 31 декабря.

Ранее Факты ICTV писали, сколько украинцы будут отдыхать в январе 2020 года.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка