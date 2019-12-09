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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 9 декабря 2019

8 декабря в Украине отмечают день памяти Святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Больше о праздниках в этот день – в материале Фактов ICTV.

9 грудня 2019

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день 2003 году в городе Мерида (Мексика) на Политической конференции была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

В сентябре 2015 года Генассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дату выбрали в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Читайте: Когда празднуют католическое Рождество 2019 в Украине

В церковном календаре 9 декабря – день памяти Святителя Иннокентия, епископа Иркутского.

Именины 9 декабря празднуют: Василий, Георгий, Иван, Илья, Михаил, Назар, Петр, Яков.

Что нельзя делать 9 декабря:

  • Нельзя обижаться на своих родных и друзей.
  • Нельзя отказывать в помощи.
  • Нельзя громко разговаривать.

Приметы на 9 декабря:

  • Недалеко от дома волк воет – сильные морозы будут.
  • Иней выпал – будет хороший урожай.

Ранее Факты ICTV писали, какие еще праздники ожидаются в декабре 2019.

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