День иконы Божией Матери Знамение отмечают 10 декабря. Об истории праздника, его традициях и приметах – читайте на Фактах ICTV.

Икона Божией Матери Знамение является одной из наиболее известных чудотворных икон. На ней изображена Богородица с молитвенно поднятыми руками.

На груди Матери Божьей изображен Иисус Христос. А на обратной стороне – праведные Иоаким и Анна, которые стоят в молитве перед сыном Божьим.

История иконы Божией Матери Знамение

О чудесной силе иконы стало известно еще в 1170 году. Тогда войска князя Андрея Боголюбского и его союзников окружили Новгород. Новгородцам ничего не оставалось и они начали молиться.

Когда осада города длилась уже третий день, то архиепископ Новгородский Иоанн услышал голос. Он сказал ему вынести из церкви икону Пресвятой Богородицы и обнести ею стену крепости.

Тогда одна из стрел попала в икону, из глаз Богородицы полились слезы и она повернула свое лицо к новгородцам.

После такого чуда враги были настолько поражены и напуганы, что начали бросать оружие и уходить от города.

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Традиции праздника

Наши предки верили, что в этот день нужно идти в храм и просить у Богородицы прощения и благословения.

В День иконы Божией Матери в гости старались не ходить, его проводили в семейном кругу.

Приметы праздника

Если в этот день на восходе Солнца стать лицом к северному ветру, то он унесет прочь все несчастья, печаль, беды и печали.

Если на небе звезды горят ярко, то будет мороз, тускло – оттепель.

Воробьи дружно чирикают – скоро потеплеет.

Багровая заря – к сильному ветру.

Какие еще праздники ожидают украинский, можно посмотреть в календаре на декабрь.