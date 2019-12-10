Уже совсем скоро наступит главный праздник зимы, а это значит, что уже пора выбирать подарки. Что подарить девушке на Новый год – читайте в материале Фактов ICTV.

До 31 декабря осталось совсем немного времени, поэтому многие начинают искать подарок на Новый год 2020. В списке получателей могут быть родители, друзья, коллеги, ну и, конечно же, вторые половинки.

Если вы еще не определились, что подарить девушке на Новый год 2020, рекомендуем заглянуть в наш список.

Факты ICTV подготовили варианты красивых и полезных подарков, за которые любимая будет вам признательна.

Подарки для любительниц спорта

Если ваша любимая увлекается спортом, проще всего определиться, что подарить девушке на Новый год 2020.

Ассортимент спортивных аксессуаров радует своим разнообразием. Вот несколько вариантов:

термогольфы (от 130 грн.) – актуальный подарок на Новый год 2020 для девушек, которые катаются на лыжах, сноуборде или просто любят зимние прогулки. Такие “умные носки” обеспечивают вентиляцию и защиту от переохлаждения;

– актуальный подарок на Новый год 2020 для девушек, которые катаются на лыжах, сноуборде или просто любят зимние прогулки. Такие “умные носки” обеспечивают вентиляцию и защиту от переохлаждения; спортивное бра (от 200 грн.) популярных брендов отличается технологичностью, и заниматься в нем – одно удовольствие. Пусть вас не смущает минималистичный дизайн – главное, чтобы бра отводило влагу и поддерживало грудь;

популярных брендов отличается технологичностью, и заниматься в нем – одно удовольствие. Пусть вас не смущает минималистичный дизайн – главное, чтобы бра отводило влагу и поддерживало грудь; массажный валик (от 160 грн.) – убирает болезненные ощущения, помогая расслабиться после тренировки или тяжелого дня. А применение его перед тренировкой – снижает риск травмы. В продаже можно найти мини-версии для путешествий.

Подарки для дома, которые украсят любой интерьер

Мелочи, призванные создавать уют, обойдутся недорого, но среди них можно найти по-настоящему изысканные вещи.

органайзер для украшений (от 120 грн.) – подарок на Новый год 2020, который оценят все девушки. На такой подставке можно хранить серьги, браслеты, цепочки, часы;

– подарок на Новый год 2020, который оценят все девушки. На такой подставке можно хранить серьги, браслеты, цепочки, часы; теплый плед (от 175 грн.) – особенно актуальный подарок в зимний период. Если выбрать вариант в ярком цвете, он еще и настроение будет поднимать;

– особенно актуальный подарок в зимний период. Если выбрать вариант в ярком цвете, он еще и настроение будет поднимать; подушка (от 80 грн.) – красочная или с веселым принтом украсит любой интерьер.

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Подарки для девушек, которые следят за собой

Рынок косметики переполнен, благодаря чему можно найти подарок даже для самых требовательных.

жидкая помада (от 27 грн.) – ее любят за стойкость, удобство в нанесении и широкую цветовую гамму. Чтобы не прогадать с цветом, можно выбрать нюдовый оттенок или голографический блеск, который будет актуален на любом празднике;

– ее любят за стойкость, удобство в нанесении и широкую цветовую гамму. Чтобы не прогадать с цветом, можно выбрать нюдовый оттенок или голографический блеск, который будет актуален на любом празднике; расслабляющая соль для ванны с ароматными эфирными маслами (от 21 грн.) поможет снять стресс и согреет в зимнюю пору;

с ароматными эфирными маслами поможет снять стресс и согреет в зимнюю пору; скраб для тела (от 46 грн.) – способствует регенерации кожи. Нередко в состав скрабов входят масла, благодаря чему средства хорошо отшелушивают и питают.

Подарки для любительниц музыки

Если ваша девушка любит слушать музыку, есть множество вариантов, чтобы ей угодить. Например, это может быть:

подписка на музыку (от 59 грн.) – 100% попадание, так как получательница сможет слушать много дней подряд то, что ей нравится. Выбирайте Google Music, Deezer или Apple Music – это уже дело вкуса;

настольная игра For The Record: 80’s-90’s edition (от 359 грн.) – удовлетворит все музыкальные предпочтения. В игре 6 разных категорий с карточками вопросами-ответами. Каждая игра занимает около часа.

К слову, а вот лучшие идеи того, что делать в выходные на Новый год 2020, можно почитать в нашем материале.