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Цена спасения Земли от климатической катастрофы – эксперты назвали цифру

Спасти Землю от негативных последствий изменения климата $2,5 трлн.

изменения климата

По подсчетам специалистов, меры по изменения климата на Земле обойдутся в $2,5 трлн. Огромные финансовые вливания понадобятся в энергетическом секторе – около $900 млрд.

Также $355 млрд потребует производство стали и воздушный и морской транспорт.

Евросоюз уже начал подготовку, чтобы кардинально пересмотреть свою экономику и учесть борьбу против изменений климата.

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В Европе планируют до 2050 года прекратить выбросы парниковых газов в атмосферу. Для этого необходимо увеличить объем зеленых инвестиций.

€1 трлн направят на климатическое финансирование.

По мнению специалистов, если выброс парниковых газов будет происходить в том же объеме, что и сейчас, то к концу XXI века значительно увеличится количество природных катаклизмов.

Напомним, группа из 11 258 ученых из 153 стран предупреждает об угрозе чрезвычайной климатической ситуации. Они предложили шесть шагов борьбы с загрязнением окружающей среды.

Источник: Euler Hermes

Фото: Dreamstime

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