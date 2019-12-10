Цена спасения Земли от климатической катастрофы – эксперты назвали цифру

Спасти Землю от негативных последствий изменения климата $2,5 трлн.

По подсчетам специалистов, меры по изменения климата на Земле обойдутся в $2,5 трлн. Огромные финансовые вливания понадобятся в энергетическом секторе – около $900 млрд.

Также $355 млрд потребует производство стали и воздушный и морской транспорт.

Евросоюз уже начал подготовку, чтобы кардинально пересмотреть свою экономику и учесть борьбу против изменений климата.

Читайте: 26 организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях

В Европе планируют до 2050 года прекратить выбросы парниковых газов в атмосферу. Для этого необходимо увеличить объем зеленых инвестиций.

€1 трлн направят на климатическое финансирование.

По мнению специалистов, если выброс парниковых газов будет происходить в том же объеме, что и сейчас, то к концу XXI века значительно увеличится количество природных катаклизмов.

Напомним, группа из 11 258 ученых из 153 стран предупреждает об угрозе чрезвычайной климатической ситуации. Они предложили шесть шагов борьбы с загрязнением окружающей среды.

Источник: Euler Hermes